Chứng khoán EVS họp đại hội bất thường bàn việc gia hạn nợ 519 tỷ đồng

Gia hạn khoản nợ 519 tỷ đồng và kế hoạch tái cơ cấu

Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (mã chứng khoán: EVS) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo hình thức trực tuyến vào chiều ngày 29/10. Tâm điểm của kỳ họp lần này xoay quanh phương án xử lý nợ và định hướng tinh gọn bộ máy hoạt động của doanh nghiệp.

Đại hội sẽ xem xét tờ trình thông qua việc gia hạn khoản nợ phải thu đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ tư vấn Tiến Thành đến ngày 30/06/2027. Theo số liệu từ Chứng khoán EVS, tính đến ngày 30/09/2026, pháp nhân này còn phải thanh toán số tiền gần 519 tỷ đồng. Khoản nợ này được bảo đảm bằng 51,9 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản mang mã MNXC. Nguồn gốc khoản phải thu phát sinh từ việc bán 59.937 trái phiếu CLACH2124001 và 24.717 trái phiếu CLACH2125002 cho đối tác Tiến Thành. Các lô trái phiếu này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Cam Lâm phát hành trong năm 2021 và hiện tại đã không còn lưu hành trên thị trường.

Cùng với việc xử lý nợ, đại hội sẽ xem xét chủ trương tái cơ cấu toàn diện công ty đi kèm kế hoạch cắt giảm chi phí. Chương trình hành động bao gồm việc thay đổi và sắp xếp lại sơ đồ tổ chức, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị theo hướng tinh giản, gọn nhẹ để tiết giảm tối đa các khoản chi phí không mang lại hiệu quả. Công ty cũng lên kế hoạch thay đổi cơ cấu quản trị và các chính sách liên quan, bao gồm quy định về thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán. Hoạt động tinh giản nhân sự sẽ được áp dụng tại tất cả bộ phận và phòng ban, tập trung vào mục tiêu tối ưu hóa chi phí, cải thiện doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ.

Biến động nhân sự cấp cao và nghiệp vụ thanh toán CCP

Về vấn đề nhân sự cấp cao, đại hội bất thường sắp tới sẽ tiến hành miễn nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Hải theo đơn xin từ nhiệm. Lý do được đưa ra là vấn đề sức khỏe. Hồi đầu tháng 9/2026, ông Hải đã nộp đơn xin rút khỏi vị trí này với giải trình rằng kế hoạch điều trị y tế đòi hỏi nhiều thời gian, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc.

Trước khi rút khỏi Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Hải từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất trong ban điều hành. Vào ngày 06/08/2026, ông đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty. Quyết định thôi giữ chức vụ điều hành của ông đã được Hội đồng quản trị chấp thuận và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 31/08/2026. Để lấp đầy khoảng trống nhân sự, đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 đến 2031.

Ở một nội dung quan trọng khác liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi, Chứng khoán EVS sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm hay còn gọi là CCP. Nghiệp vụ này sẽ được doanh nghiệp chính thức thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố kế hoạch triển khai cơ chế CCP áp dụng cho thị trường chứng khoán cơ sở.