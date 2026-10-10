Giá vàng đánh dấu tuần tăng mạnh

Sáng 10/10, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.194,40 USD/ounce, tăng 62,88 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,52% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 131,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ghi nhận bước bứt phá ấn tượng, chạm mốc cao nhất trong vòng một tuần trở lại đây. Đòn bẩy giúp kim loại quý lội ngược dòng đến từ sự "hạ nhiệt" đồng thời của giá dầu thô và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, qua đó xoa dịu phần nào tâm lý lo ngại về áp lực lạm phát leo thang.

Ngoài 2 yếu tố trên, kim loại quý còn nhận được lực đẩy nhờ các nhà đầu tư mua bắt đáy sau khi kim loại quý này giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng hồi đầu tuần.

Giá vàng trong nước chịu nhiều tác động từ thị trường thế giới và các vấn đề nội tại.

Dẫu đang tăng giá nhờ tâm lý thị trường trong tháng 10 bớt bi quan hơn, nhưng rủi ro Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12 vẫn hiện hữu.

Cùng với đó, đối với thị trường vàng, diễn biến địa chính trị tiếp tục tạo ra những tác động trái chiều. Khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự ngay lập tức giảm xuống khiến nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn bớt cấp bách. Tuy nhiên, giá dầu cao, nguy cơ thiếu hụt dầu diesel và những bất ổn đối với hoạt động vận tải biển vẫn duy trì áp lực lạm phát, hỗ trợ nhu cầu phòng ngừa rủi ro nhưng đồng thời có thể đẩy lợi suất trái phiếu lên cao, gây bất lợi cho vàng.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa vàng giao ngay vượt qua vùng kháng cự 4.225,81 - 4.233,10 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại 4.272,41 USD/ounce và 4.319,60 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá gần nhất của phe bán là đẩy giá xuống dưới ngưỡng 4.183,83 USD/ounce. Nếu mốc hỗ trợ này bị xuyên thủng, giá vàng có thể tiếp tục giảm về 4.141,86 USD/ounce và sâu hơn là 4.103,24 USD/ounce.

Chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đã tăng mạnh vào chiều thứ 6 và tiếp tục giữ đỉnh cao trong phiên cuối tuần.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này, so với đầu giờ sáng 9/10, giá vàng đã tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng so. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không nằm ngoài xu hướng. DOJI điều chỉnh tăng vàng nhẫn lên mức 14,03 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 14,43 triệu đồng/chỉ bán ra, tương đương 140,3 – 144,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Tương tự, SJC nâng giá vàng nhẫn ở mức 14,13 - 14,43 triệu đồng/chỉ chiều mua vào - bán ra, tương đương 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Dù đà tăng của giá vàng trong nước đang diễn biến theo thị trường thế giới, song giới phân tích cho rằng lực đẩy của giá vàng trong nước còn đến từ các yếu tố nội tại mang tính cấu trúc khi căng thẳng cung - cầu đối với cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn 9999 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tâm lý phòng thủ của người dân tăng cao khi các kênh đầu tư truyền thống khác chưa mang lại mức lợi suất thực dương đủ hấp dẫn, khiến dòng tiền tiết kiệm có xu hướng dịch chuyển sang kim loại quý.

Khi nguồn cung nguyên liệu trên thị trường nội địa chưa thể mở rộng tức thì để đáp ứng sức mua tăng đột biến, việc các doanh nghiệp nâng giá bán để cân bằng trạng thái là điều tất yếu. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.