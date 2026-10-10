Bitcoin đối mặt mốc 78.000 USD sau làn sóng thanh lý 720 triệu USD

Bitcoin giảm dưới mốc 81.000 USD

Bitcoin, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới, có thời điểm giảm xuống dưới mốc 81.000 USD. Ether cũng mất hơn 6%, xuống dưới 2.500 USD. Áp lực bán lan rộng sang các tài sản số khác, khi XRP và Solana cùng giảm trên 5%. Diễn biến tiêu cực cũng ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa. Cổ phiếu Coinbase Global có lúc giảm 4,4%, trong khi Strategy, doanh nghiệp nổi tiếng với chiến lược tích lũy Bitcoin, mất 6,8%.

Đà giảm càng mạnh khi các vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy bị buộc phải đóng. Theo dữ liệu từ CoinGlass, khoảng 720 triệu USD vị thế tiền mã hóa đã bị thanh lý trong vòng 24 giờ, phần lớn là các vị thế mua đặt cược vào khả năng giá tiếp tục tăng.

Làn sóng thanh lý diễn ra trong bối cảnh khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu suy yếu. Các cuộc tấn công mới của Iran tại eo biển Hormuz làm giảm kỳ vọng hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này sớm trở lại mức trước chiến tranh. Căng thẳng leo thang cũng đẩy giá dầu thô Brent vượt 100 USD/thùng.

Theo Dan Khus, chuyên gia phân tích trưởng tại LVRG Research, đợt sụt giảm lần này chủ yếu xuất phát từ hoạt động thanh lý các vị thế sử dụng đòn bẩy, thay vì phản ánh sự hình thành của một xu hướng giảm giá kéo dài. Ông cho rằng trước đó, nhiều nhà đầu tư tập trung đặt cược vào kịch bản giá tăng. Khi thị trường đảo chiều, các vị thế này bị buộc phải đóng, tạo thêm áp lực bán. Phần lớn giá trị thanh lý đến từ các vị thế mua.

Không chỉ thị trường tiền mã hóa, chứng khoán toàn cầu cũng diễn biến kém tích cực. Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau khi S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên trước đó. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 600 chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp.

Trong khi đó, đà phục hồi của thị trường trái phiếu suy yếu, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5,3%.

Bitcoin có thể lùi về vùng 78.000 USD

Một diễn biến đáng chú ý khác đến từ BitMine Immersion Technologies, doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược tích lũy Ethereum. Phát biểu tại một hội nghị ở Singapore, Tom Lee, Chủ tịch BitMine và là nhà đầu tư ủng hộ tiền mã hóa, cho biết công ty sẽ ngừng mua thêm Ethereum khi hoàn thành mục tiêu nắm giữ 5% tổng nguồn cung lưu hành của đồng tiền này.

Hiện BitMine sở hữu khoảng 4,9% nguồn cung Ether, tiến sát mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, cổ phiếu doanh nghiệp có thời điểm giảm 7,3% trong phiên giao dịch gần nhất. Trong vòng một năm, thị giá cổ phiếu BitMine đã mất gần 60%, trong khi Ethereum giảm khoảng 45%.

Đợt điều chỉnh mới nhất diễn ra sau khi Bitcoin phục hồi từ vùng đáy thiết lập trong mùa hè. Dù vậy, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh lịch sử 126.000 USD ghi nhận cách đây một năm.

Theo Pratik Kala, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Apollo Crypto, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh trong những phiên còn lại của tuần nếu không xuất hiện động lực mới đủ sức thúc đẩy giá. Ông lưu ý mốc 83.000 USD là ngưỡng đáng chú ý đối với Bitcoin. Nếu giá đánh mất vùng này, đồng tiền số lớn nhất thế giới có khả năng lùi về khu vực 78.000 USD.

Dù vậy, ông Kala cho rằng, vùng 78.000 USD có thể đóng vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện để Bitcoin tìm lại lực cầu sau đợt điều chỉnh.