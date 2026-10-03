ĐBP - Điện mang lại nhiều thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất ở các thôn, bản. Thiết bị sử dụng điện ngày càng hiện đại, đa dạng quen thuộc trong đời sống song cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dễ dẫn đến cháy nổ nhưng dễ bị bỏ qua trong cách sử dụng hàng ngày. Đưa kiến thức an toàn điện đến trường học, gia đình và cộng đồng là cách để sự cẩn trọng dần trở thành thói quen trong sinh hoạt thường ngày.

Cán bộ Điện lực Điện Biên Phủ tuyên truyền sử dụng điện an toàn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Pồn, xã Mường Pồn.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Pồn, 500 học sinh tham gia buổi tuyên truyền về an toàn điện do Điện lực Điện Biên Phủ tổ chức. Qua những câu hỏi, trò chơi và tình huống thực tế, các em tìm hiểu cách phòng tránh điện giật, cháy nổ do điện, bảo vệ hành lang lưới điện cao áp. Học sinh được hướng dẫn sơ cứu người bị điện giật và trực tiếp thực hành trên mô hình. Buổi học đưa những kiến thức thiết thực đến gần hơn với các em qua những tình huống có thể gặp trong cuộc sống. Em Đinh Thị Trúc My, học sinh lớp 9D1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Pồn chia sẻ: Em thấy buổi tuyên truyền hôm nay rất ý nghĩa. Em biết thêm những việc làm nguy hiểm với điện và cách phòng tránh. Về nhà, em sẽ chia sẻ lại cho gia đình, bạn bè, hàng xóm để mọi người cùng biết cách sử dụng điện an toàn.

Ông Trần Văn Sỹ, Phó Trưởng Điện lực Điện Biên Phủ cho biết: Mục tiêu của chúng tôi là giúp các em nhận biết những nguy cơ khi sử dụng điện trong gia đình và khi ở gần đường dây cao áp; biết cách phòng tránh, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Khi hiểu vì sao một hành động có thể gây nguy hiểm, các em sẽ tự giác cẩn trọng hơn. Chúng tôi mong các em trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, kể lại điều vừa học cho cha mẹ, bạn bè, bà con trong bản. Qua những lời nhắc gần gũi ấy, kiến thức an toàn điện có thể đến được với nhiều gia đình hơn.

Nghe con kể lại buổi học ở trường, chị Quàng Thị Hằng, bản Mường Mươn, xã Mường Pồn chia sẻ: Được hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, về nhà cháu nhắc cả nhà chú ý hơn đến dây dẫn, ổ cắm khi dùng điện. Tôi cũng xem lại đường điện trong nhà; chỗ nào không bảo đảm thì nhờ thợ điện sửa.

Ở mỗi gia đình, nguy cơ cháy nổ đôi khi nằm trong những thứ đã quá quen mắt. Qua kiểm tra, Công ty Điện lực Điện Biên phát hiện dây dẫn, thiết bị chưa bảo đảm chất lượng, hệ thống điện lâu ngày chưa được kiểm tra, bảo dưỡng; có nơi mắc điện tạm phục vụ sản xuất, chăn nuôi. Những đường điện kéo tạm nếu sử dụng kéo dài không được rà soát, kiểm tra rất dễ trở thành nguy cơ khi xảy ra sơ suất.

Nhu cầu sử dụng điện thay đổi theo thời gian, vì vậy gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra dây dẫn, ổ cắm, thiết bị, nhất là khi sử dụng thêm máy móc. Nguy cơ cũng có thể xuất hiện ngoài ngôi nhà. Như cây trồng dưới đường dây, nhà tạm gần hành lang tuyến, chặt cây, làm nhà hoặc vận hành máy móc gần lưới điện cao áp. Vì vậy, trước khi thực hiện những công việc này, cần xác định khoảng cách an toàn, chủ động hỏi và liên hệ đơn vị điện lực khi cần thiết. Với trẻ em, cần nhắc các em không thả diều, câu cá hoặc đến gần khu vực có biển cảnh báo. Những cẩn trọng nhỏ ấy giúp hạn chế nguy cơ tai nạn cho bản thân và cộng đồng.

Theo ông Phạm Văn Thu, Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Điện Biên, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tuyên truyền trực tiếp tại 11 trường học, 50 thôn, bản, tổ dân phố. Ngoài các buổi gặp gỡ, cán bộ điện lực hướng dẫn tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh; chuyển tải nội dung qua loa truyền thanh, loa lưu động và tài liệu phát cho người dân. Những kiến thức ấy cần được nói bằng tình huống cụ thể, để người nghe có thể đối chiếu với ổ cắm, đường dây, thiết bị đang sử dụng trong nhà mình.

Nội dung tuyên truyền được phát trên hệ thống loa truyền thanh của 26 xã, phường. Bên cạnh đó, những cuộc gặp trực tiếp với cán bộ điện lực giúp người dân hiểu hơn về cách sử dụng điện. Cùng với tuyên truyền, Công ty Điện lực Điện Biên kiểm tra hệ thống, chuẩn bị phương án xử lý sự cố. Đặc biệt, mới đây đơn vị phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễn tập tình huống cháy máy biến áp tại Trạm biến áp 110kV Điện Biên.

An toàn điện cần trở thành một phần của nếp sống hằng ngày. Ngành điện khuyến cáo: Một đoạn dây hư hỏng cần được thay, ổ cắm cần tránh quá tải, thiết bị không dùng cần được tắt. Khi chọn thiết bị điện, chất lượng và hướng dẫn sử dụng cần được quan tâm như sự tiện lợi trước mắt. Hệ thống điện trong nhà cần được kiểm tra định kỳ, nhất là khi đã sử dụng lâu năm hoặc thêm nhiều thiết bị mới. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần ngắt nguồn điện và nhờ người có chuyên môn kiểm tra, tránh tự ý đấu nối, sửa chữa.

An toàn điện được giữ bằng những quyết định đúng lúc ở chính nơi điện được sử dụng mỗi ngày.