Tiêm filler để đẹp, nam bệnh nhân nhận hậu quả sau 24 giờ

Tưởng chỉ là thủ thuật làm đẹp đơn giản, nam bệnh nhân gần 40 tuổi phải nhập viện sau khi một phần cánh mũi hoại tử chỉ 24 giờ sau tiêm filler. Ảnh minh họa: Anh Thông.

Mũi vừa tiêm filler chưa kịp đẹp như mong muốn, nam bệnh nhân gần 40 tuổi đã phải nhập viện vì sưng đau, chảy mủ và hoại tử một phần cánh mũi.

Hoại tử mũi chỉ một ngày sau tiêm filler

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Đình Tâm, khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân thực hiện tiêm filler tại một spa. Chỉ một ngày sau thủ thuật, vùng mũi bắt đầu sưng đau, chảy nhiều dịch mủ. Một phần cánh mũi xuất hiện tình trạng hoại tử.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám và được nhập viện điều trị.

Vùng mũi bị biến chứng của bệnh nhân.

Qua thăm khám, bác sĩ Tâm ghi nhận vùng mũi của bệnh nhân bị hoại tử một phần cánh mũi, viêm tấy, đồng thời xuất hiện nhiều mụn mủ trên toàn bộ vùng mũi. Sau một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Tâm, đây là trường hợp cho thấy biến chứng sau tiêm filler có thể xuất hiện rất nhanh và mức độ tổn thương có thể nghiêm trọng hơn những phản ứng thường gặp sau tiêm như sưng, bầm tím hoặc đau nhẹ.

Filler ngày càng được sử dụng phổ biến trong thẩm mỹ, trong đó tiêm vùng mũi được nhiều người lựa chọn để cải thiện hình dáng khuôn mặt. Tuy nhiên, đây không đơn thuần là một thủ thuật làm đẹp mà là một can thiệp y khoa, có thể gây tai biến nếu thực hiện không đúng kỹ thuật hoặc tại cơ sở không đủ điều kiện.

Tắc mạch có thể gây hoại tử, mất thị lực

ThS.BS Vũ Đình Tâm cho biết một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của tiêm filler là tắc mạch.

Tình trạng này có thể xảy ra khi filler đi vào lòng mạch hoặc gây chèn ép mạch máu, khiến dòng máu đến mô bị giảm hoặc ngừng lại. Khi mô không được cung cấp đủ máu và oxy trong thời gian kéo dài, tổn thương có thể tiến triển thành hoại tử.

Vùng mũi đặc biệt cần thận trọng bởi hệ thống mạch máu vùng mặt có cấu trúc phức tạp, với các nhánh nối với hệ thống mạch quanh mắt. Vì vậy, bên cạnh tổn thương mô và hoại tử, trong những trường hợp nghiêm trọng, tắc mạch do filler còn có thể dẫn đến mất thị lực, đột quỵ não, thậm chí không qua khỏi.

Ngoài tắc mạch, việc tiêm filler không bảo đảm vô khuẩn hoặc không tuân thủ đúng quy trình còn có thể gây nhiễm trùng, áp xe, viêm mô, tổn thương da và sẹo. Những biến chứng này có thể đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài, đồng thời ảnh hưởng đến kết quả thẩm mỹ về sau.

ThS.BS Vũ Đình Tâm thăm khám cho bệnh nhân.

Theo TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, để giảm nguy cơ tai biến, người thực hiện tiêm filler cần nắm rõ giải phẫu mạch máu vùng mặt, chỉ định và chống chỉ định của filler, kỹ thuật tiêm an toàn, đồng thời có khả năng nhận biết và xử trí sớm các biến chứng.

Kiến thức về giải phẫu và đào tạo chuyên môn có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử trí các biến chứng liên quan đến mạch máu. Do đó, người dân không nên tiêm filler tại spa hoặc các cơ sở không được phép thực hiện thủ thuật y khoa, ngay cả khi dịch vụ được quảng cáo với mức giá thấp, thời gian thực hiện nhanh hoặc cam kết "không biến chứng".

Trước khi thực hiện, người có nhu cầu nên lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, đồng thời tìm hiểu về chuyên môn và kinh nghiệm của người thực hiện. Bên cạnh đó, cần hỏi rõ về loại filler, nguồn gốc và thông tin sản phẩm, cũng như được tư vấn đầy đủ về lợi ích, giới hạn và các nguy cơ có thể gặp.

Sau tiêm, nếu xuất hiện đau dữ dội hoặc đau tăng nhanh, vùng da tại vị trí tiêm trắng bệch, tím hoặc xanh, lạnh bất thường, xuất hiện tổn thương da hay dấu hiệu hoại tử, người bệnh cần đi khám ngay thay vì tiếp tục theo dõi tại nhà.

Đặc biệt, các triệu chứng như nhìn mờ, đau mắt, nhìn đôi, mất thị lực, yếu liệt, méo miệng hoặc nói khó có thể là dấu hiệu của biến chứng nghiêm trọng. Người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng xử trí biến chứng.

Với trường hợp nghi ngờ tắc mạch, thời gian có ý nghĩa quan trọng. Phát hiện và điều trị càng sớm có thể giúp hạn chế tổn thương mô cũng như nguy cơ để lại di chứng nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên vì tiết kiệm chi phí hoặc tin vào quảng cáo mà lựa chọn cơ sở không đủ điều kiện. Tiêm filler cần được thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, bởi người có chuyên môn phù hợp để giảm thiểu nguy cơ và bảo đảm an toàn.

Phương Anh