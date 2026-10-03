Chồng đưa 7 triệu đồng/tháng nuôi cả gia đình 6 người, vợ vẫn để dành được 2 chỉ vàng: Bí quyết là gì?

Với nhiều gia đình, 7 triệu đồng mỗi tháng là khoản thu nhập phải tính toán rất kỹ mới đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu. Gia đình anh Hải và chị Hạnh là một trường hợp như vậy. Với 6 thành viên trong nhà, hai vợ chồng phải cân đối từng khoản từ tiền ăn, điện nước đến chi phí chăm sóc hai con nhỏ.

Từ kinh nghiệm từng trải qua giai đoạn thu nhập còn thấp, anh Hải cho rằng mức chi tiêu của gia đình hoàn toàn có thể điều chỉnh theo số tiền kiếm được. Khi thu nhập chưa cao, thay vì cố duy trì những nhu cầu vượt quá khả năng, anh chị lựa chọn tiết giảm các khoản không thực sự cần thiết và chủ động xoay xở để đảm bảo cuộc sống.

Gia đình 6 người phải tính toán kỹ từng khoản chi để xoay xở với mức 7 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh minh họa

Anh Hải chia sẻ, có thời điểm thu nhập của anh chỉ khoảng 3 triệu đồng nhưng vẫn phải tự chăm con. Dù kinh tế hạn chế, gia đình vẫn cố gắng duy trì một số khoản tài chính cần thiết. Theo anh, thu nhập ở mức nào thì có cách chi tiêu tương ứng với mức đó.

“Chả có gì không tiêu được. 7 triệu đồng tiêu kiểu 7 triệu đồng, 10 triệu đồng tiêu kiểu 10 triệu đồng. Mình lúc lương 3 triệu đồng vẫn nuôi con một mình. Một mẹ, một con vẫn đóng bảo hiểm nhân thọ 800.000 đồng/tháng. Muốn tiêu nhiều hơn thì cố kiếm tiền để tiêu. Giờ hai mẹ con tháng 10 triệu đồng vẫn đủ”.

Ở góc nhìn khác, chị Hạnh cho rằng việc tiết kiệm cần có giới hạn, nhất là với những khoản liên quan trực tiếp đến nhu cầu của trẻ nhỏ. Theo chị, cha mẹ có thể chấp nhận ăn uống, mua sắm đơn giản hơn, nhưng không nên để việc thắt chặt chi tiêu khiến con thiếu những điều kiện sinh hoạt cơ bản.

“Vẫn sống được nhưng con bạn khổ. Sữa cũng không có mà uống. Muốn ăn quà cũng không có luôn. Vợ chồng bạn thì khổ như nào cũng được, nhưng con bé bạn bè có đủ cả con bạn không có. Quan trọng là chất lượng cuộc sống của gia đình bạn như nào bạn à”.

Một ý kiến khác cũng cho rằng khi phải tiết kiệm, người lớn có thể cắt giảm những khoản dành cho bản thân, song các nhu cầu thiết yếu liên quan đến dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ vẫn cần được cân nhắc kỹ.

“Bạn ơi, người lớn nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm sao cũng được nhưng đừng cắt sữa của con. Con cần phải được uống sữa mới phát triển thể chất và trí tuệ tốt nhất”.

Nhờ tiết giảm những khoản không thiết yếu, gia đình anh Hải và chị Hạnh vẫn dành dụm được một khoản tiền sau mỗi tháng. Ảnh minh họa

Bên cạnh việc co kéo chi tiêu, anh Hải cho rằng tăng thêm nguồn thu cũng là một cách để gia đình giảm áp lực tài chính. Với những người đang chăm con nhỏ, các công việc có thể làm tại nhà hoặc trực tuyến có thể giúp vừa kiếm thêm tiền vừa chủ động thời gian.

“Lương 6 - 7 triệu đồng em nói thật chị đừng cố vén làm gì, cố gắng kiếm thêm tiền đi. Bây giờ không nhất thiết phải đi làm ở ngoài, có điện thoại thì làm được rất nhiều việc online, vừa làm vừa chăm con được”.

Theo anh Hải và chị Hạnh, mỗi gia đình có hoàn cảnh, mức thu nhập và nhu cầu khác nhau nên không thể áp dụng một công thức chi tiêu giống nhau. Khi nguồn tiền hạn chế, việc trước tiên là xác định các khoản thiết yếu, sau đó điều chỉnh những khoản có thể cắt giảm. Nếu muốn cải thiện chất lượng cuộc sống về lâu dài, gia đình cũng cần tính đến phương án tăng thu nhập.