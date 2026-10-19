Sơn La xảy ra động đất 4,2 độ

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng 19/10, tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4,2 độ. Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 6h59 ngày 19/10 (giờ Hà Nội) tọa độ 21.250 độ Vĩ Bắc-104.120 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Đá lăn sau động đất làm sập nhà ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Trước đó, lúc 6h35 ngày 19/10, cũng tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2,6 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.211 độ vĩ Bắc, 104.171 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km; rủi ro thiên tai cấp 0.

Cách đây hơn 5 tháng, vào tối 10/5/2026, tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La cũng đã ghi nhận một trận động đất mạnh 4,0 độ.

Khu vực tỉnh Sơn La nằm trên nhiều đới đứt gãy đang hoạt động, thường xuyên xảy ra động đất. Khu vực này cũng được dự báo là vùng có nguy cơ xảy ra động đất lớn hơn 5,0 độ.