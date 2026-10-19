Nghệ An có 4 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026

Tỉnh Nghệ An tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Vương Quang Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,cùng các tập thể và cá nhân đạt giải.

Nghệ An có 4 tác phẩm thuộc 4 loại hình phát thanh, báo điện tử, tạp chí và video clip vinh dự đoạt giải, gồm: 1 giải C, 2 giải Khuyến khích và 1 giải Triển vọng. Đó là tác phẩm “Người giữ lửa bản Kẻo” của hai tác giả Nguyễn Thị Tú và Nguyễn Thị Hoài Thu, công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân An đoạt giải C, thể loại phát thanh; 2 tác phẩm “Từ triết lý ‘Dĩ bất biến ứng vạn biến’ đến chủ trương ‘tự chủ chiến lược’ - luận cứ phản bác các luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam”, thuộc loại hình tạp chí, của tác giả Trần Thị Thúy, Trường Chính trị Nghệ An và tác phẩm “80 năm Trường Chính trị Nghệ An - vững vàng trận địa tư tưởng của Đảng”, thuộc loại hình video clip, của nhóm tác giả Trần Thị Thúy và Phan Thị Thu Huyền, Trường Chính trị Nghệ An đạt giải Khuyến khích; tác phẩm “Từ ‘đình làng’ đến không gian số: Khi Công an cấp cơ sở bước lên trận tuyến mới”, thuộc loại hình báo điện tử, của nhóm tác giả Văn Đức Nam và Nguyễn Ngọc Ý, công tác tại Công an xã Hải Lộc và Công an xã Huồi Tụ đoạt giải Triển vọng.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: P.V

Theo Ban tổ chức, điểm mới của cuộc thi năm nay là được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”. Sau hơn 9 tháng công bố và triển khai trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi tiếp tục ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng. Toàn quốc đã nhận được hơn 905.000 tác phẩm dự thi, tăng 67,17% so với năm 2025 với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên lý luận chính trị, đoàn viên thanh niên đến cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài và một số tác giả quốc tế.

Ban Tổ chức trao giải Triển vọng cho các tác giả. Ảnh: Duy Linh

Tại Nghệ An, cuộc thi đã được phát động trên địa bàn toàn tỉnh và được tích hợp vào Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An với cách thức triển khai giao chỉ tiêu cho mỗi chi bộ phải có 2 tác phẩm dự thi. Năm 2026, Nghệ An đã có 4.328 bài dự thi từ các cơ sở, sau đó 500 bài được lựa chọn gửi về tỉnh. Cấp tỉnh đã sơ khảo lựa chọn 65 tác phẩm gửi dự thi ở cấp Trung ương và đã có 4 tác phẩm vinh dự đạt giải. Đây là năm thứ sáu Nghệ An liên tục đạt thành tích cao trong cuộc thi chính luận, thể hiện tính chủ động trong lãnh đạo, sự tích cực trong huy động lực lượng và tính sáng tạo trong tổ chức, triển khai cuộc thi gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ kết quả chung khảo, tại Lễ trao giải, Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng 16 tập thể có thành tích xuất sắc; 165 giải thưởng dành cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng; trao 2 phần thưởng tặng tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.