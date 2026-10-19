Khánh Khê: Số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 107% kế hoạch

- Thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ), từ đầu năm 2026 đến nay, xã Khánh Khê đã ghi nhận 838 người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 107,8% kế hoạch giao.

Cán bộ Trạm Y tế xã Khánh Khê tuyên truyền về dân số, kế hoạch hoá gia đình cho người dân

Để có được kết quả trên, từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã Khánh Khê đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn bản triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền về KHHGĐ. Tính đến nay, toàn xã đã tổ chức được 11 buổi truyền thông lồng ghép phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thu hút 982 lượt người tham dự; tổ chức 46 buổi nói chuyện chuyên đề tại các thôn, bản với 4.273 lượt người nghe; thực hiện 125 lần thăm hộ gia đình, trực tiếp tư vấn cho 272 lượt người về các chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ.

Việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu không chỉ khẳng định tính hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, mà còn phản ánh sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành vi của người dân đối với việc chủ động thực hiện KHHGĐ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.