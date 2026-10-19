Miền Bắc còn nắng mạnh đến cuối tháng 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 19/10 đến ngày 21/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế chủ yếu có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong khi đó, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, từ đêm 19/10 đến ngày 21/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, từ chiều tối 21/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong 10 ngày tới, thời tiết Hà Nội nhìn chung ít mưa, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 32-34 độ C. Người dân cần chú ý tình trạng nắng nóng vào ban ngày, đồng thời theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để cập nhật diễn biến mới.

Miền Bắc nắng gắt hết tháng 10. Ảnh: Tuấn Anh

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, đêm 19/10 và ngày 20/10 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Đến đêm 20/10 và ngày 21/10, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa, đêm 19/10 và ngày 20/10 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khoảng thời gian từ đêm 21/10 đến ngày 29/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Riêng Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, đêm 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng 2-3 ngày cuối của thời kỳ dự báo, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều và tối các ngày 22-23/10 có mưa rào và dông rải rác. Sau đó, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày hôm nay (19/10), khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 19/10 có nơi trên 40mm như các trạm: Ba Bàu (Lâm Đồng) 41mm, Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh) 46mm, Tân Phú Thạnh (Tp. Cần Thơ) 51mm,…

Dự báo chiều tối và đêm 19/10, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/10 đến ngày 21/10

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Thanh Hóa đến Tp. Huế từ chiều tối 21/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Đêm 19 và ngày 20/10: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Đêm 20 và ngày 21/10: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các nơi khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa đêm 19 và ngày 20/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/10 đến ngày 29/10

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế đêm 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng 2-3 ngày cuối, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác trong khoảng ngày 22-23/10, sau có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.