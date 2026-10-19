Liên tiếp hứng 7 trận động đất, người dân Quảng Ngãi nên làm gì?

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trong ngày 18/10, tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 7 trận động đất.

Các trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.5; trong đó có một trận mạnh 3.5 xảy ra lúc 9 giờ 55 phút 29 giây cùng ngày với tọa độ 14.938 vĩ bắc và 108.153 kinh đông. Độ sâu chấn tiêu 8.6km. Theo phân cấp rủi ro thiên tai, tất cả 7 trận động đất nêu trên đều ở cấp độ 0, không gây rủi ro thiên tai.

Động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi. Ảnh: PV

Vào lúc 22 giờ 12 phút 44 giây ngày 18/10, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.978° vĩ Bắc, 108.181° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo các nhà khoa học Viện Các khoa học Trái đất, các trận động đất xảy ra những ngày gần đây tại tỉnh Quảng Ngãi là động đất kích thích. Hiện tượng này đã xuất hiện trong những năm qua, thường xảy ra theo chuỗi gồm nhiều trận động đất có độ lớn nhỏ khác nhau.

Các nhà khoa học Viện Các Khoa học Trái Đất cũng khuyến cáo, các trận động đất hiện nay có độ lớn nhỏ, khó có khả năng gây thiệt hại. Tuy nhiên, người dân cần bình tĩnh, không hoang mang, đồng thời chủ động trang bị kỹ năng ứng phó. Khi xảy ra rung lắc do động đất, người ở trong nhà nên cúi thấp, che đầu và cổ, trú dưới bàn hoặc vật dụng chắc chắn; tránh xa cửa kính, tủ và các đồ vật có thể rơi. Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới các vùng đất trống. Nếu đang lái xe tham gia giao thông, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại…

Sau động đất, cần kiểm tra tình trạng nhà ở, công trình và di chuyển đến nơi an toàn nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng. Chính quyền địa phương cần rà soát trường học, trụ sở, hồ đập và các khu vực có nguy cơ sạt lở; kịp thời xử lý dấu hiệu mất an toàn, đồng thời cung cấp thông tin chính xác để người dân tránh tâm lý hoang mang.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất tiếp tục theo dõi các trận động đất này.