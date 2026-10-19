An Giang tuyên truyền pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Các đại biểu phường Tịnh Biên tham dự hội nghị.

Ngày 19/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với UBND các phường Tịnh Biên, Châu Đốc và các xã Giang Thành, Vĩnh Gia, Ba Chúc, An Phú tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới năm 2026, với gần 600 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu là chức sắc, chức việc, học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín được thông tin về những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; các chính sách dành cho học sinh trường phổ thông nội trú và chính sách liên quan đến mô hình trường này tại các xã biên giới đất liền.

Hội nghị cũng phổ biến Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; các chính sách dân tộc của Trung ương và tỉnh đang triển khai tại địa phương. Đồng thời, tuyên truyền về việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo trao hơn 2.000 tài liệu về chính sách dân tộc và gần 1.000 tờ rơi cung cấp thông tin về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đại biểu.