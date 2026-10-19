Thu ngân sách xã Ba Chúc vượt 6,34% chỉ tiêu sau 9 tháng

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 19/10, Đảng ủy xã Ba Chúc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 7, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2026. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thị Hồng Loan dự hội nghị.

Trong 9 tháng, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã ước đạt 9,3%, bằng 93% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 732,81 tỷ đồng, bằng 107,04% kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 188,377 tỷ đồng, vượt 6,34% chỉ tiêu.

Xã tiếp nhận và giải quyết 6.559 hồ sơ dịch vụ công, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Trong 9 tháng, kết nạp 27 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 96,03%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thị Hồng Loan đề nghị Đảng ủy xã Ba Chúc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và phát huy hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”. Đồng thời, địa phương cần quan tâm đến các lĩnh vực giáo dục, y tế; cập nhật, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết mới; chuẩn bị tốt công tác kiểm điểm, đánh giá cuối năm và thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2027.

Trao bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho Trưởng Ban Xây dựng Đảng Lộ Thị Ngọc Hằng.

Dịp này, Đảng ủy xã Ba Chúc trao bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho tập thể Chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã và cá nhân đồng chí Lộ Thị Ngọc Hằng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.