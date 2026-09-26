Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 548/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind.

Chứng khoán Smartmind bị xử lý vi phạm chứng khoán (ảnh Smartmind).

Theo đó, Smartmind bị UBCKNN phạt 65 triệu đồng đối với hành vi bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho các khách hàng.

Ngoài ra, Công ty còn bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định về việc quyết định phê duyệt phương án các giao dịch mua/bán trái phiếu có tổng giá trị giao dịch từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty.

Luận điểm được UBCKNN đưa ra được xác định theo Báo cáo tài chính năm 2024, 2025 được kiểm toán tại các tờ trình số 2504/2025/TTr-TD ngày 25/4/2025, tờ trình số 0901/2026/TTr-TD ngày 9/1/2026 và Tờ trình số 1906/2026/TTr-TD ngày 19/6/2026.

Với hai hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind bị xử phạt tổng số tiền là 157,5 triệu đồng.