Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 570/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình.

Đáng chú ý, Quyết định xử phạt đối với ICD Tân Cảng - Long Bình được ban hành từ tháng 6/2026 nhưng đến nay UBCKNN mới công bố.

ICD Tân Cảng - Long Bình bị phạt hơn 150 triệu đồng (nguồn ảnh: Icdlongbinh).

Theo nội dung thông báo, ICD Tân Cảng - Long Bình bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin (CBTT) theo quy định trên Hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 03/NQ-ICDLB ngày 13/4/2023 về việc họp HĐQT quý 1/2023. Nghị quyết HĐQT số 27/2024/NQHĐQT ngày 27/12/2024 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 thuộc thẩm quyền của HĐQT giữa Công ty với những đối tượng là người có liên quan...

Ngoài ra, ICD Tân Cảng - Long Bình còn bị UBCKNN phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2025, 2026 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 không trình bày Nghị quyết HĐQT số 27/2024/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 thuộc thẩm quyền của HĐQT giữa Công ty với những đối tượng là người có liên quan.

Theo tài liệu Công ty cung cấp và theo Báo cáo thường niên năm 2025, AMERICA LLC sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Tuy nhiên, Công ty chưa trình bày thông tin về AMERICA LLC tại mục 1 Phần VII (Danh sách về người có liên quan của Công ty) Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, 2026 và năm 2025.

Ngoài ra, Báo cáo tài chính riêng 2024, 2025 đã kiểm toán và tài liệu ICD Tân Cảng - Long Bình cung cấp, trong năm 2024 và năm 2025, Công ty có phát sinh các giao dịch với Công tyTNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (công ty mẹ) và Công tyTNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng (công ty cùng Tập đoàn). Tuy nhiên, Công ty không ghi nhận đầy đủ giao dịch và giá trị giao dịch phát sinh tại mục 2 Phần VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025.

Với hai hành vi vi phạm nêu trên, ICD Tân Cảng - Long Bình bị UBCKNN phạt tổng số tiền 157,5 triệu đồng.