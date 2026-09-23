Sắp xếp thôn, tổ dân phố để gần dân, sát dân
Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy ở cơ sở phải tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu quả, nhưng đồng thời vẫn phải bảo đảm tính tự quản và sự gắn kết của cộng đồng dân cư. Thực hiện điểm c khoản 1 Điều 7 Luật Thủ đô 2026, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sap-xep-thon-to-dan-pho-de-gan-dan-sat-dan-418947.htm