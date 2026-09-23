Sắp xếp thôn, tổ dân phố để gần dân, sát dân

Làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tính linh hoạt và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới của đất nước là yêu cầu quan trọng đối với chính sách trong lĩnh vực này...