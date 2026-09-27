Tác giả: Laurence J. Kotlikoff/1980 Books-NXB Công Thương

Quy luật của tiền

Cuốn sách mang đến cái nhìn thực tế và khoa học về cách con người có thể tối ưu hóa các quyết định tài chính - từ chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư cho đến công việc, hôn nhân hay lựa chọn nhà ở… để đạt được mức sống bền vững và hạnh phúc hơn trong dài hạn.

Kinh tế của 2 vợ chồng và bài toán chi phí ly hôn

Yếu tố kinh tế của cuộc sống chung phải được tính toán cẩn thận cùng với chi phí ly hôn.

Kinh tế trong cuộc sống chung có ý nghĩa quan trọng với chi phí ly hôn

Hãy bắt đầu với trường hợp tốt nhất của viễn cảnh sống chung. Bạn và vợ/chồng của bạn, Doug, được biết đến là người rất tồi tệ, có thể sống với mức sống rẻ hơn như khi ở một người. Trong trường hợp này, mỗi xu bạn chi chung khi kết hôn đều có lợi như nhau cho cả hai người.

Nếu Doug mua một chiếc áo sơ mi, bạn cũng có thể mặc nó. Nếu bạn mua một chiếc ôtô, anh ấy cũng sẽ lái nó. Nếu bạn mua và ăn một quả táo, bằng cách nào đó Doug cũng sẽ ăn chính quả táo đó (có thể Doug bị nôn mửa, đó là lý do tại sao bạn muốn kết thúc).

Làm thế nào để bạn tính toán, và từ đó so sánh mức sống của bạn khi ly hôn với mức sống của bạn khi kết hôn? Tính toán trong trường hợp này rất dễ. Giả sử bạn và Doug có thể cùng chi tiêu 100.000 USD/năm, được điều chỉnh theo lạm phát, trên cơ sở bền vững. Điều đó có nghĩa là mức sống của mỗi người khi kết hôn là 100.000 USD. Tại sao? Bởi vì tiêu dùng của Doug là tiêu dùng của bạn và tiêu dùng của bạn là tiêu dùng của Doug.

Nhưng một khi bạn ly hôn, sự chia sẻ sẽ dừng lại. Giả sử các nguồn lực của bạn khi ly hôn, bao gồm bất cứ thứ gì bạn nhận được từ Doug trừ đi bất cứ thứ gì bạn cho anh ấy, hỗ trợ 45.000 USD trong chi tiêu hàng năm. Điều này có nghĩa là mức sống bền vững của bạn giảm từ 100.000 USD xuống còn 45.000 USD sau khi bạn bước ra khỏi cửa. Đó là mức giảm đáng kể 55%.

Ly hôn không chỉ là sự chia ly mà còn mang theo bài toán kinh tế. Ảnh: Moneyweb.

Giả sử rằng vì bạn sẵn sàng từ bỏ tối đa 35% mức sống của mình để Doug rời đi và cuộc ly hôn này sẽ khiến bạn mất 55% mức sống, bạn hãy cố gắng ở với anh ấy.

Nhưng tất nhiên, trong thế giới thực, 2 người không thể thực sự sống với mức sống rẻ như ở một người. Doug cao 6 foot 5 và bạn cao 5 foot 3. Bạn không thể dùng chung quần áo. Bất kể anh ấy nói thế nào, bạn không thể chia sẻ táo.

Bạn không thể dùng chung ôtô vì cả hai đều lái xe đi làm. Bạn không thể chia sẻ nhiều thứ khác. Giả sử bạn và Doug có thể sống với mức sống rẻ chỉ bằng khi ở 1,5 người. Trong trường hợp đó, bạn cần chi 100.000 USD cho 1,5, mức sống hôn nhân của cá nhân bạn ở mức 66.666 USD - trong 100.000 USD mà bạn cùng kiếm và chi tiêu, kinh tế của cuộc sống chung tạo ra mức sống tương đương với thu nhập 66.666 USD nhưng với tư cách là một người độc thân.

Bây giờ bạn phải so sánh 66.666 USD khi kết hôn với 45.000 USD khi ly hôn và độc thân. Điều đó cho thấy mức giảm 32,5%. Con số này ít hơn 35%, vì vậy có thể "Tạm biệt, Doug!".

Yếu tố tiêu chuẩn của việc sống chung phù hợp với bạn là gì? Tôi sẽ quy ước các khoản chi tiêu cho nhà ở, phản ánh giả định rằng nhà ở có thể được chia sẻ hoàn toàn. Đối với tất cả các chi tiêu không liên quan đến nhà ở, tôi nghĩ 1,6 là phù hợp. Vì vậy, để tính toán mức sống của bạn khi kết hôn, bạn sẽ cộng (a) các khoản chi tiêu cho nhà ở của mình với (b) chi tiêu không liên quan đến nhà ở của bạn được chia cho 1,6.

Hãy quay lại với bạn và Doug và áp dụng một chút phép tính toán này. Giả sử 1/3-33.333 USD - trong số 100.000 USD chi tiêu hôn nhân của bạn là tiền thuê nhà. Cộng số đó vào chi tiêu không liên quan đến nhà ở của bạn (66.666 USD) được chia cho 1,6 sẽ là 41.666 USD. Kết quả là 75.000 USD. Đó là mức sống hôn nhân hiện tại của bạn. Mức sống 45.000 USD của bạn nếu bạn ly hôn nhỏ hơn 40%.

Đoán xem nào? Dựa trên tính toán chi tiết này, ly hôn là quá sức đối với bạn. Vì vậy, đó là lời tạm biệt cho lời "Tạm biệt, Doug". Bạn nên tiếp tục hôn nhân - thực vậy, hãy làm một buổi lễ đàng hoàng gia hạn hôn nhân.

Đây là đạo lý: Yếu tố kinh tế của cuộc sống chung phải được tính toán cẩn thận cùng với chi phí ly hôn.