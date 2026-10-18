Sôi nổi hội thi "Bắt cá ruộng" phường Cầu Thia

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng hội thi.

Hội thi có sự tham gia của 5 đội đến từ các tổ dân phố Phúc Sơn, Bản Hán, Bản Ngoa. Theo quy chế, người tham gia được sử dụng tay và dụng cụ được Ban Tổ chức quy định để bắt cá. Đội nào bắt được nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Lấy cảm hứng từ đời sống sản xuất nông nghiệp truyền thống, hội thi tái hiện hình ảnh người dân xuống ruộng bắt cá, thể hiện sự khéo léo, tinh thần phối hợp và nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của vùng Mường Lò.

Được du khách và người dân nhiệt tình cổ vũ, các đội đều nỗ lực, quyết tâm giành chiến thắng, tạo nên không khí vô cùng sôi động, hấp dẫn.

Niềm vui khi bắt được cá.

Sau phần thi của các đội, người dân và du khách đã cùng hòa mình vào hội vui, trực tiếp tham gia bắt cá ruộng, mang đến những trải nghiệm chân thực, sinh động về đời sống và văn hóa địa phương.

Người dân và du khách cùng trải nghiệm bắt cá ruộng.

Niềm vui ngày hội.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải và chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.

Bắt cá ruộng là hoạt động dân gian gần gũi với đời sống nông nghiệp, thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, đồng ruộng và môi trường sinh thái. Thông qua hội thi, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú thêm các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 và quảng bá hình ảnh quê hương Cầu Thia thân thiện, giàu bản sắc và mến khách.