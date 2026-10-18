Lễ khai mạc Asian Para Games 2026: Lan tỏa tinh thần 'Khác biệt nhưng cùng nhau'

Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống Nhật Bản với âm nhạc và vũ đạo hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp riêng của mỗi cá nhân, tinh thần hòa nhập và nghị lực vượt qua giới hạn.

Nghi thức rước đuốc của các VĐV người khuyết tật tiêu biểu

Điểm nhấn của buổi lễ là ngọn lửa đại hội được hội tụ từ 31 địa điểm thuộc tỉnh Aichi, tượng trưng cho sự đoàn kết, ý chí và khát vọng của các VĐV.

Đài lửa được chế tác từ đất của ba vùng gốm nổi tiếng là Seto, Tokoname và Sanshu, với sự tham gia của các nghệ nhân và người dân địa phương.

Ngọn lửa không bùng lên tức thì mà xuất hiện từ từ, thông qua kỹ thuật chế tác đặc biệt của những người thợ gốm. Nghi thức này tạo dấu ấn riêng cho Lễ khai mạc, gửi gắm thông điệp về sự kiên trì và sức mạnh được vun đắp theo thời gian.

Ngọn lửa của đại hội đã được thắp sáng tại Lễ khai mạc

Chương trình nghệ thuật mang tên “Lễ hội của lửa” còn kết hợp âm nhạc, vũ đạo, tiếng vỗ tay và nhịp chân, tái hiện sắc màu văn hóa dân gian vùng Aichi.

Đáng chú ý, Ban tổ chức triển khai hệ thống thuyết minh hỗ trợ tiếp cận mang tên “Commentary Guide”, cho phép VĐV và khán giả sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để nghe thuyết minh và theo dõi phụ đề.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ khai mạc

Tại Lễ khai mạc, kình ngư Võ Thanh Tùng vinh dự cầm cờ dẫn đầu Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Trước đó, lực sĩ Lê Văn Công được dự kiến đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng không tham dự buổi lễ do bước vào thi đấu cử tạ sáng 19.10.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24.10, quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao.

VĐV Võ Thanh Tùng là người cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc

Đoàn Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV thi đấu ở 5 môn: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Đoàn đặt mục tiêu đạt thành tích tốt, hướng đến huy chương vàng ở những môn thế mạnh như bơi và cử tạ.

Không chỉ là sân chơi tranh tài đỉnh cao, đại hội còn lan tỏa thông điệp về bình đẳng, hòa nhập và nghị lực, góp phần khẳng định giá trị của thể thao người khuyết tật trên đấu trường quốc tế.