Tà Chì Nhù – miền cổ tích giữa đại ngàn
Tà Chì Nhù, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, là điểm đến hấp dẫn đối với người yêu thiên nhiên và đam mê khám phá. Ở độ cao 2.979 m so với mực nước biển, nơi đây mở ra không gian khoáng đạt với dãy núi trùng điệp, biển mây cuồn cuộn và triền cỏ trải dài theo sườn dốc. Mỗi mùa, Tà Chì Nhù lại mang vẻ đẹp riêng, đặc biệt vào mùa thu khi những thảm hoa chi pâu khoe sắc, điểm tô cho núi rừng thêm thơ mộng. Trên hành trình chinh phục đỉnh cao, du khách còn bắt gặp đàn ngựa thong dong gặm cỏ, đàn dê được người dân chăn thả trên núi, hay những khoảnh khắc đời thường gần gũi giữa thiên nhiên hoang sơ. Những bước chân vượt dốc, niềm vui bên cột mốc đỉnh núi và phút giây đón nắng giữa biển mây đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của Tà Chì Nhù, nơi mỗi khung hình đều lưu giữ một vẻ đẹp của vùng cao Lào Cai.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ta-chi-nhu-mien-co-tich-giua-dai-ngan-post912255.html