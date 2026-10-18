Tà Chì Nhù – miền cổ tích giữa đại ngàn

Tà Chì Nhù, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, là điểm đến hấp dẫn đối với người yêu thiên nhiên và đam mê khám phá. Ở độ cao 2.979 m so với mực nước biển, nơi đây mở ra không gian khoáng đạt với dãy núi trùng điệp, biển mây cuồn cuộn và triền cỏ trải dài theo sườn dốc. Mỗi mùa, Tà Chì Nhù lại mang vẻ đẹp riêng, đặc biệt vào mùa thu khi những thảm hoa chi pâu khoe sắc, điểm tô cho núi rừng thêm thơ mộng. Trên hành trình chinh phục đỉnh cao, du khách còn bắt gặp đàn ngựa thong dong gặm cỏ, đàn dê được người dân chăn thả trên núi, hay những khoảnh khắc đời thường gần gũi giữa thiên nhiên hoang sơ. Những bước chân vượt dốc, niềm vui bên cột mốc đỉnh núi và phút giây đón nắng giữa biển mây đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của Tà Chì Nhù, nơi mỗi khung hình đều lưu giữ một vẻ đẹp của vùng cao Lào Cai.

Tà Chì Nhù sừng sững giữa biển mây trắng xóa, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ ở độ cao gần 3.000 m.

Đàn ngựa thong dong gặm cỏ trên những triền núi xanh mướt, điểm tô nét bình yên giữa thiên nhiên hoang sơ của Tà Chì Nhù.

Vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của Tà Chì Nhù thu hút đông đảo du khách đến khám phá, chinh phục và chiêm ngưỡng biển mây giữa núi rừng Tây Bắc.

Khoảnh khắc đáng nhớ của du khách bên cột mốc đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979 m.

Tiếng khèn của người dân bản địa góp thêm nét văn hóa đặc sắc cho hành trình khám phá núi rừng Tà Chì Nhù.

Du khách cưỡi ngựa trên sườn núi ngập nắng, giữa những thảm hoa dại, tạo nên khung cảnh bình yên, thơ mộng giữa thiên nhiên Tà Chì Nhù.

Những bước chân chinh phục Tà Chì Nhù trên sườn núi phủ đầy cây cỏ và những khóm hoa dại.

Ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống những triền núi phủ hoa chi pâu, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng Tà Chì Nhù.

Hoa chi pâu, theo tiếng Mông có nghĩa là “không biết”, là loài hoa dại đặc trưng trên những triền núi cao Tà Chì Nhù, nổi bật bởi sắc tím dịu dàng mỗi độ thu về.