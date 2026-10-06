Sắc màu mùa thu vàng nước Nga
Mùa thu vàng là một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm ở nước Nga, thường xuất hiện trong vài tuần từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10.
Đây là lúc những cánh rừng bạch dương, phong, sồi đồng loạt chuyển sắc vàng, cam, đỏ, tạo nên cảnh quan đặc trưng của xứ sở Bạch dương. Trong tiết trời ôn hòa, những hàng cây, con đường phủ lá vàng cùng các công trình kiến trúc cổ kính ở Moskva và nhiều vùng ngoại ô tạo nên vẻ đẹp rực rỡ, lãng mạn của mùa thu nước Nga.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/sac-mau-mua-thu-vang-nuoc-nga-20261006065201414.htm