Sắc màu mùa thu vàng nước Nga

Đây là lúc những cánh rừng bạch dương, phong, sồi đồng loạt chuyển sắc vàng, cam, đỏ, tạo nên cảnh quan đặc trưng của xứ sở Bạch dương. Trong tiết trời ôn hòa, những hàng cây, con đường phủ lá vàng cùng các công trình kiến trúc cổ kính ở Moskva và nhiều vùng ngoại ô tạo nên vẻ đẹp rực rỡ, lãng mạn của mùa thu nước Nga.

Du khách thưởng ngoạn mùa thu vàng nước Nga

Cung điện du lịch Petrovsky ở thủ đô Moskva với vẻ đẹp rực rỡ trong mùa thu vàng

Nhà thờ gỗ cổ kính thấp thoáng sau hàng cây bạch dương

Du khách trải nghiệm mùa thu vàng nước Nga trên cung đường du lịch vành đai vàng

Vẻ đẹp làng quê Nga trong mùa thu. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Người dân Moskva đến công viên trong thành phố để chiêm ngưỡng cảnh sắc độc đáo của mùa thu vàng

Cánh rừng bạch dương đón mùa thu vàng

Ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp của mùa thu vàng