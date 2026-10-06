Sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm

Đồi chè trái tim Mộc Châu điểm tham quan du lịch thu hút du khách.

Thời điểm này, vườn cam ly đang vào mùa chín rộ của gia đình anh Hà Văn Chiến ở tổ dân phố 68 luôn nhộn nhịp du khách đến tham quan. Trên những triền đồi ngập tràn sắc vàng rực rỡ của hàng ngàn chùm cam sai trĩu, du khách tự tay hái và thưởng thức những trái cam tươi ngon ngay tại vườn, mang lại những trải nghiệm thú vị.

Để có được cảnh quan đẹp mắt cùng những chùm quả ngọt ngào giữ chân du khách, các vườn cam tại khu vực phường Vân Sơn đều chú trọng chăm sóc theo hướng hữu cơ. Nhờ việc sử dụng đạm thủy phân, phân vi sinh cùng các chế phẩm sinh học, quả cam không chỉ đẹp về mẫu mã, đồng đều, căng mọng, mà còn luôn bảo đảm an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường sinh thái.

Học sinh tham quan, trải nghiệm tại Khu du lịch Mocha Hill, phường Vân Sơn.

Rời sắc vàng rực rỡ của những vườn cam, hành trình khám phá Vân Sơn tiếp tục dẫn lối du khách bước vào không gian bình yên, xanh ngút ngàn của những đồi chè trải dài tít tắp. Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên tươi mát, đồi chè nơi đây còn mang đến cho du khách cơ hội hóa thân thành những người nông dân thực thụ. Vai đeo gùi tre, du khách được tự tay hái từng búp chè xanh non, ngậm sương sớm và trực tiếp tìm hiểu quy trình chế biến công phu. Trải nghiệm khép lại bằng khoảnh khắc giữa không gian lộng gió, nhấp một ngụm trà nóng hổi để cảm nhận trọn vẹn tinh túy của đất trời Mộc Châu, khiến ai đã một lần thưởng thức đều nhớ mãi.

Du khách trải nghiệm tại vườn dâu tây Lỏi Tươi Farm.

Nắm bắt nhu cầu du lịch trải nghiệm, một số HTX trên địa bàn phường Vân Sơn đã đầu tư mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch. Tiêu biểu như tại HTX Dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 đã đầu tư khu vườn thực nghiệm rộng hơn 7 ha, trồng các loại cây ăn quả ôn đới, chọn các loại cây bản địa làm gốc ghép chuẩn để tạo ra nhiều giống cây ăn quả độc đáo, chất lượng cao, như: Mận đỉnh vàng, mận chín sớm, mận chín muộn, đào chín sớm, nho sữa, lê ôn đới và cây nhót... vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa phục vụ du khách đến tham quan. Từ các giống cây trồng đem lại hiệu quả ở vườn thực nghiệm, HTX đã liên kết với các hộ nông dân, hướng dẫn các hộ ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất, đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, an toàn.

Du khách chụp ảnh tại vườn cam ly Chiến Hoa, tổ dân phố 68, phường Vân Sơn.

Hiện nay, phường Vân Sơn đang duy trì chăm sóc gần 900 ha chè, với sản lượng chè búp tươi ước đạt 11.560 tấn; 225 ha cây ăn quả, sản lượng quả tươi ước đạt 2.110 tấn. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phường đã khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp xanh, gắn với du lịch trải nghiệm; xây dựng các mô hình phục vụ phát triển du lịch, như tham quan trang trại trồng trọt, chăn nuôi; trải nghiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch cây ăn quả, rau màu... Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, phường Vân Sơn đón khoảng 867.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu xã hội ước đạt 606,9 tỷ đồng.

Gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm đang mở thêm hướng nâng cao giá trị cho những đồi chè, vườn cây ăn quả ở Vân Sơn. Du khách được trực tiếp trải nghiệm quá trình sản xuất, người dân có thêm nguồn thu và cơ hội tiêu thụ nông sản ngay tại nơi sản xuất. Đây cũng là hướng đi phù hợp để Vân Sơn khai thác lợi thế nông nghiệp, cảnh quan, góp phần xây dựng các sản phẩm du lịch xanh, đặc trưng và phát triển bền vững trong Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.