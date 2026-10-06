Vịnh Hạ Long - kỳ quan nên đến chiêm ngưỡng một lần trong đời

Bài viết của routard.com đánh giá vịnh Hạ Long của Việt Nam là “một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới” mà mỗi người nên đến chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời. (Ảnh: TTXVN phát)

Routard.com, phiên bản trực tuyến của Guide du Routard, thương hiệu sách hướng dẫn du lịch lâu đời và nổi tiếng tại Pháp, vừa đăng bài giới thiệu Vịnh Hạ Long, đánh giá đây là một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới mà du khách nên chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời.

Bài viết đặc biệt ấn tượng trước cảnh quan núi đá vôi, mặt nước màu ngọc lục bảo và hệ thống hang động độc đáo của di sản thiên nhiên Việt Nam.

Với tiêu đề “Le Vietnam abrite l'une des plus belles merveilles du monde à admirer une fois dans sa vie” (Việt Nam sở hữu một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới mà mỗi người nên chiêm ngưỡng một lần trong đời), bài viết do tác giả Aurélie Michel thực hiện và đăng trên Routard.com ngày 5/10.

Ngay phần mở đầu, Routard mô tả Vịnh Hạ Long bằng những hình ảnh giàu sức gợi: những núi đá phủ đầy thảm thực vật, làn nước màu ngọc lục bảo, các hang động và những làng nổi.

Theo bài viết, nằm ở Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 165km, Vịnh Hạ Long sở hữu “một trong những cảnh quan ngoạn mục nhất châu Á,” thậm chí “nếu không muốn nói là thế giới.”

Routard nhắc lại dấu ấn đặc biệt của Vịnh Hạ Long trên bản đồ du lịch quốc tế khi nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới từ năm 1994.

Theo bài viết, hơn 2.000 đảo và đảo nhỏ đá vôi phủ thực vật nằm rải rác trên vùng nước xanh ngọc lục bảo tạo nên cảnh quan đặc trưng, khiến Vịnh Hạ Long trở thành một trong những điểm đến nổi bật của Việt Nam.

Không chỉ ngắm cảnh, Routard cho rằng du khách cần dành đủ thời gian để cảm nhận vẻ đẹp của vịnh. Một trong những trải nghiệm được gợi ý là nghỉ đêm trên du thuyền, qua đó có thể thong thả quan sát những khối núi đá vôi nhô lên giữa mặt nước.

Theo Routard, Vịnh Hạ Long còn có nhiều cách khám phá khác nhau. Chèo kayak giúp du khách tiếp cận gần các vách đá, đi qua những đường hầm tự nhiên và tìm đến những bãi biển nhỏ. Trong khi đó, hệ thống hang động là một điểm nhấn không thể bỏ qua, với những cái tên như hang Đầu Gỗ, hang Thiên Cung và hang Sửng Sốt.

Từ trên cao, đảo Titop mang đến một góc nhìn khác về Vịnh Hạ Long. Routard cho biết sau khoảng 400 bậc thang và 15 phút leo bộ, du khách có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh vịnh với hàng nghìn đảo đá vôi trải rộng trên mặt nước.

Bên cạnh Vịnh Hạ Long, bài viết dành sự chú ý cho Vịnh Bái Tử Long như một lựa chọn dành cho những du khách muốn tìm kiếm không gian yên bình hơn. Theo Routard, cảnh quan tại đây tương đồng với Hạ Long nhưng lượng tàu thuyền ít hơn đáng kể.

Tại làng chài Vung Viêng, du khách có thể trải nghiệm thuyền truyền thống, len lỏi giữa những ngôi nhà nổi và các đường hầm tự nhiên. Routard cũng giới thiệu hoạt động tham quan các cơ sở nuôi trai lấy ngọc như một cách tìm hiểu thêm về đời sống và sinh kế của cộng đồng địa phương./.