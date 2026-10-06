Vịnh Hạ Long - Kỳ quan nên đến chiêm ngưỡng một lần trong đời

Trong bài đăng ngày 5/10, trang du lịch Pháp đặc biệt ấn tượng với những khối núi đá phủ xanh nhô lên giữa làn nước màu ngọc bích, những hang động kỳ thú và các làng chài nổi của vịnh Hạ Long. Tất cả tạo nên "một trong những cảnh quan ngoạn mục nhất châu Á, nếu không muốn nói là của cả thế giới".

Được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 1994, Vịnh Hạ Long có hơn 2.000 đảo và đảo nhỏ bằng đá vôi phủ cây xanh, nằm rải rác giữa vùng biển xanh ngọc. Routard.com nhận xét, dù đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách, Hạ Long vẫn giữ được vẻ đẹp kỳ ảo. Để cảm nhận trọn vẹn cảnh sắc nơi đây, du khách được khuyên nên dành nhiều thời gian khám phá và tìm đến cả những khu vực nằm ngoài các tuyến tham quan đông đúc.

Bài viết của routard.com đánh giá vịnh Hạ Long của Việt Nam là “một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới” mà mỗi người nên đến chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời. Ảnh: TTXVN phát

Một trong những trải nghiệm được Routard.com đặc biệt gợi ý là dành ít nhất một đêm trên tàu giữa Vịnh Hạ Long. Khởi hành từ bến Tuần Châu, du khách có thể đi sâu vào vùng vịnh, thong thả ngắm hàng nghìn đảo đá nối tiếp nhau hiện ra qua cửa sổ cabin hoặc từ boong tàu. Vào sáng sớm, giữa không gian tĩnh lặng của biển và núi đá, du khách thức giấc trong tiếng chim hót, cảm nhận một Hạ Long yên bình khác hẳn với không khí nhộn nhịp vào ban ngày.

Theo Routard.com, vẻ đẹp của Hạ Long không chỉ để chiêm ngưỡng từ trên tàu. Chèo thuyền kayak đưa du khách đến gần những vách đá, len qua các đường hầm tự nhiên trước khi dừng chân tại những bãi cát nhỏ để tắm biển. Hệ thống hang động phong phú cũng là một phần hấp dẫn của hành trình, trong đó hang Đầu Gỗ, động Thiên Cung và hang Sửng Sốt được trang du lịch Pháp xếp vào những điểm đáng khám phá.

Hòn Thiên nga đá trên Vịnh Bái Tử Long. Ảnh TTXVN phát

Một địa điểm khác được Routard.com đánh giá cao là đảo Ti Tốp. Sau khoảng 400 bậc thang và 15 phút leo lên đỉnh, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát vùng vịnh với những đảo đá nhấp nhô giữa mặt biển. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm tham quan nổi tiếng và thường tập trung đông du khách.

Với những người muốn tìm một không gian yên tĩnh hơn, Routard.com đặc biệt giới thiệu vịnh Bái Tử Long, nằm tiếp nối vịnh Hạ Long. Nơi đây sở hữu cảnh quan tương đồng với Hạ Long nhưng có ít tàu du lịch hơn, phù hợp với những du khách muốn rời xa các tuyến tham quan đông đúc để tận hưởng không gian thanh bình của vùng biển Đông Bắc Việt Nam.

Khai thông tuyến du lịch biển xuyên vùng di sản giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ

01/04/2026 22:40

Tại làng chài Vung Viêng ở Bái Tử Long, du khách có thể ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ truyền thống, len giữa các ngôi nhà nổi và những lối đi tự nhiên giữa núi đá. Routard.com cũng gợi ý ghé thăm khu nuôi cấy ngọc trai để tìm hiểu về một nghề gắn với đời sống của cư dân vùng biển.

Chính sự yên tĩnh này khiến Bái Tử Long được Routard.com ví như một phiên bản thanh bình hơn của Vịnh Hạ Long. Thay vì chỉ đi theo những hành trình quen thuộc, trang du lịch Pháp khuyến khích du khách đi xa hơn một chút để khám phá những làng chài, vùng biển và đảo đá còn giữ được nhịp sống chậm, qua đó có thêm một góc nhìn khác về vùng di sản nổi tiếng của Việt Nam.