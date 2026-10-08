Quên đi tóc rối muộn phiền

Nụ hôn cũ, còn khắc tên dại khờ

Tình là thực, đời là mơ

Bao nhiêu nắng cháy cũng chờ ngày mưa

Thương bây giờ, nhớ ngày xưa

Lá rơi mấy nữa cho vừa mùa thu?

Vầng trăng còn vướng mây mù

Trái tim sao khỏi tội tù trần gian?

Xa lâu, gặp lại muộn màng

Câu ca dao, đẻ vạn ngàn câu thơ

Dòng sông ghép lại một bờ

Là thương nhớ, với đợi chờ và yêu

Đất trời cũng chỉ có nhiêu

Buồn vui gom lại ít nhiều cho nhau

Lần đầu nối với lần sau

Là hạnh phúc, nối khổ đau thôi mà!

Rất gần mà lại rất xa

Triêu dương mới đó đã là tà dương

Cầm tay, chạm ngón mù sương

Mà nghe lá đổ bên đường... rất thu.