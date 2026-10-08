Nên uống nước chanh hay giấm táo để giảm cân?

Nội dung 1. Nước chanh hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn 2. Giấm táo giúp điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn 3. Cả hai đều góp phần giảm cân 4. Lưu ý để sử dụng giấm táo an toàn

1. Nước chanh hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn

Nước chanh hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích tiết acid dạ dày. Nước chanh tươi chứa một lượng nhỏ chất xơ từ cùi chanh, nó hoạt động như một prebiotic và nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Đồng thời nó cũng chứa vitamin C và flavanone hỗ trợ sức khỏe và chức năng đường ruột.

Đối với giấm táo, có rất ít bằng chứng cho thấy giấm táo có ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột. Giấm táo là một loại thực phẩm lên men nhưng nó không chứa đủ vi sinh vật để được coi là lợi khuẩn.

2. Giấm táo giúp điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn

Giấm táo và nước chanh đều góp phần giảm cân. Ảnh minh họa AI

Cả giấm táo và nước chanh đều được chứng minh là có tác dụng hạ đường huyết nhưng giấm táo có thể có nhiều lợi ích điều hòa đường huyết hơn nước chanh, có nhiều bằng chứng hơn cho thấy tác dụng này của giấm táo.

Tác dụng này đặc biệt rõ rệt ở những người mắc đái tháo đường type 2, những người vốn đã có lượng đường trong máu cao.

Lý do giấm táo giúp hạ đường huyết là do nó làm chậm quá trình phân giải carbohydrate, nghĩa là đường được giải phóng vào máu chậm hơn. Nó có thể làm tăng lượng glucose mà các tế bào trong cơ thể sử dụng, làm giảm nồng độ glucose trong máu.

3. Cả hai đều góp phần giảm cân

Uống giấm táo hoặc nước chanh kết hợp với tập thể dục và chế độ ăn ít calo có thể thúc đẩy quá trình giảm cân. Tuy nhiên, chỉ riêng hai phương pháp này sẽ không giúp giảm cân.

Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy giấm táo hỗ trợ giảm cân khi kết hợp với chế độ ăn kiêng hạn chế calo nhưng bằng chứng chưa đủ mạnh. Một số giả thuyết về lý do tại sao nó có thể giúp giảm cân bao gồm:

Acid acetic (thành phần hoạt tính của giấm táo) góp phần đốt cháy chất béo

Cải thiện độ nhạy cảm với insulin

Tăng mức tiêu hao năng lượng

Tăng cảm giác no

Giảm cảm giác thèm ăn...

Hầu như không có bằng chứng nào cho thấy nước chanh có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, uống nước nói chung (cho dù có thêm chanh hay không) có thể giúp giảm cân vì nước không chứa calo và việc uống đủ nước khiến chúng ta cảm thấy no hơn và ăn ít hơn.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc uống đủ nước góp phần làm giảm cân, giảm mỡ cơ thể và thu nhỏ vòng eo.

4. Lưu ý để sử dụng giấm táo an toàn

Giấm táo không nên được xem là giải pháp duy nhất để giảm cân bền vững mà cần có chế độ ăn uống cân bằng, hoạt động thể chất thường xuyên, giấc ngủ chất lượng và quản lý căng thẳng.

Khi uống cần pha loãng giấm táo vì độ acid cao của nó dễ gây mòn răng, khó chịu đường tiêu hóa và tương tác với một số loại thuốc. Liều lượng khuyến cáo hằng ngày để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe của giấm táo là 01 muỗng canh pha loãng với 240 ml nước. Tốt nhất nên bắt đầu với liều lượng thấp và tăng dần.

Giấm táo được coi là an toàn khi tiêu thụ với lượng nhỏ. Cách phổ biến là thêm giấm táo vào các món ăn khi nấu nướng, các loại nước sốt salad hoặc nước ướp tự làm.

Nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung mới nào (bao gồm cả giấm táo) vì nó có thể gây ra tác dụng phụ (như mòn răng) và một số loại thuốc có thể tương tác có hại với giấm táo.