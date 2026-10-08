Theo dõi thông tin từ Bộ Y tế về một dịch bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân

WHO đang tiếp tục phối hợp với Nga để xác minh các thông tin

Vừa qua, khi nhận được thông tin trên báo chí có đưa tin về một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Cục Phòng bệnh - Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế đã liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam để xác minh và chia sẻ thông tin.

Ngày 7/10, tổ chức WHO đã cung cấp các thông tin ban đầu cho biết, WHO đã theo dõi và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan về sự kiện này tại Nga.

Theo đó, nhân viên này thuộc Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk (Irkutsk Antiplague Research Institute), tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga, tử vong ngày 2/10/2026 sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng.

Thông tin Cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO cho biết, không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk. Các cơ quan chức năng Nga cho biết đã tiến hành điều tra dịch tễ học, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát cần thiết, đồng thời xác định các trường hợp tiếp xúc để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm.

Hiện, không phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số các trường hợp tiếp xúc. Hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc đã được hoàn tất.

Tổ chức WHO đang tiếp tục phối hợp với Nga để xác minh các thông tin trên phương tiện truyền thông và thu thập thêm thông tin nhằm đánh giá bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Bộ Y tế sẽ chủ động giám sát, lập phương án phòng dịch bệnh kịp thời nếu có

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để chủ động giám sát, đánh giá nguy cơ để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức; không hoang mang, lo lắng trước các thông tin chưa được xác minh; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Đồng thời, giữ vệ sinh môi trường sống, phòng chống chuột và bọ chét; không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế về dịch bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Ảnh minh họa: canva.

Người có tiền sử tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc đến khu vực có dịch, nếu xuất hiện sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời; không tự ý sử dụng kháng sinh.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.