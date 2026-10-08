Con dâu tái hôn sau 7 năm góa bụa, bố mẹ chồng ở Lạng Sơn làm 50 mâm cỗ gả đi

Chỗ dựa của nàng dâu

Ngày 4/10 vừa qua là ngày đặc biệt trong đời của Thùy Linh (SN 1998, quê ở xã Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn) khi có đám cưới trọn vẹn với sự chứng kiến của ba bên bố mẹ: bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng cũ và bố mẹ chồng mới.

Ngày vui của Linh có cả nụ cười và những giọt nước mắt. Mọi người vừa mừng cho hạnh phúc mới của cô, vừa cảm động trước tình thương hiếm có của bố mẹ chồng dành cho nàng dâu góa bụa.

Linh kết hôn lần đầu vào năm 2017 khi mới 19 tuổi. Nhà chồng cô ở cùng quê.

Năm 2019, chồng Linh không may qua đời sau 3 tháng mắc bệnh hiểm nghèo, lúc ấy, con gái của cô mới 17 tháng tuổi.

Linh bên mẹ chồng ở Lạng Sơn

Nỗi mất mát khiến Linh sụp đổ. “Con còn nhỏ, bản thân tôi cũng chưa vững vàng, mất đi trụ cột gia đình, tôi không biết tổ ấm của mình sẽ đi về đâu”, Linh chia sẻ.

Bố mẹ chồng cô cũng suy sụp khi mất con trai út nhưng thương con dâu, cháu nội, họ cố gắng vững tâm để làm chỗ dựa cho con cháu.

Từ khi mới về làm dâu, Linh đã sống cùng bố mẹ chồng. Khi chồng mất, nhà chồng vẫn muốn mẹ con cô ở lại để gia đình được quây quần.

Nhiều năm qua, Linh vẫn luôn được bố mẹ chồng giúp đỡ. Cô đi làm ở Bắc Ninh, thi thoảng được nghỉ mới về thăm nhà, con gái nhỏ do một tay ông bà chăm sóc.

Linh được bố mẹ chồng cũ hết lòng yêu thương trong những năm tháng qua

Ở trọ gần nơi làm việc, Linh thường nhận được đồ ăn bố mẹ chồng gửi lên. Mỗi lần về quê, dù muộn đến đâu, cô cũng luôn có một mâm cơm đợi sẵn.

Mẹ chồng cô nhớ rõ những món ăn vặt con dâu yêu thích, mỗi lần đi chợ lại mua về làm quà. Anh trai chồng và chị dâu của Linh cũng đối xử rất tốt với mẹ con cô.

“Những năm qua, bố mẹ chồng nhiều lần bảo tôi ‘khi nào con gặp được người phù hợp thì cứ dẫn về để bố mẹ lo cưới hỏi, đừng ngại’.

Nhưng thật lòng, tôi rất khó mở lời. Ở cùng bố mẹ đã lâu, tôi luôn xem đây là nhà mình, bố mẹ cũng xem tôi như con gái. Chuyện tôi đi bước nữa, cả tôi và bố mẹ đều có chút không nỡ”, Linh chia sẻ.

Bố mẹ chồng làm 50 mâm cỗ gả con dâu

Cách đây gần 3 năm, Linh quen biết người chồng hiện tại. Tết 2026, khi đã chắc chắn vào tình cảm của mình, cô dẫn anh về nhà ra mắt.

Bố mẹ chồng Linh vui mừng khi con dâu tìm được duyên mới. Điều khiến ông bà lo ngại nhất là khoảng cách 300km giữa đôi bên, Linh ở Lạng Sơn, còn “nửa kia” ở Phú Thọ. Nhưng khi biết con dâu thực lòng tin tưởng người đàn ông này, họ vui vẻ tác thành.

Khoảnh khắc xúc động khi Linh nghe mẹ chồng cũ nhắn nhủ trong đám cưới. Nguồn: Thuỳ Dungg

Bố mẹ chồng nói với bố mẹ đẻ của Linh: “Bao năm qua, chúng tôi vẫn xem Linh là con gái. Nay con tìm được hạnh phúc mới, chúng tôi xin phép được đứng ra lo liệu chuyện cưới hỏi”.

Được bố mẹ chồng cũ đứng ra vun vén, đám cưới của Linh diễn ra trọn vẹn. Từ lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi đến ngày cưới đều được gia đình chuẩn bị chu đáo, với sự hiện diện của ba bên gia đình.

Ngày cưới, bố mẹ chồng cũ lo mọi việc, từ dựng rạp, chuẩn bị cỗ bàn đến mời khách. Họ làm 50 mâm cỗ, mời họ hàng, xóm giềng và bạn bè thân thiết đến chung vui, chúc phúc cho con dâu trong ngày bước sang chặng đường mới.

Lời nhắn nhủ nghẹn ngào của mẹ chồng cũ khiến cô dâu rơi nước mắt

Trên sân khấu cưới hôm ấy, mẹ chồng cũ của Linh xúc động nói: “Từ hôm nay trở đi, con sẽ đi làm dâu. Cuộc sống phía trước có thể có nhiều chông gai, mẹ mong con mạnh mẽ để vượt qua những chông gai đó. Mẹ mong con tự lập, trên kính dưới nhường, làm vợ hiền dâu thảo”.

Trước những lời nhắn nhủ ấy, Linh khóc nấc vì xúc động. Bố chồng cũ của cô ngồi bên dưới cũng lặng lẽ lau nước mắt.

Nàng dâu góa bụa đã tìm được hạnh phúc mới

“Gần 10 năm trước, mẹ mang trầu cau đến đón tôi về làm con dâu mẹ. Gần 10 năm sau, mẹ lại nhận trầu cau gả tôi đi làm con dâu nhà người. Tôi thật sự biết ơn và trân quý tình cảm của bố mẹ và mọi người đã dành cho tôi suốt bao năm qua”, Linh xúc động nói.

Hiện tại, vợ chồng Linh sống và làm việc tại Bắc Ninh, con gái riêng của cô sống cùng ông bà nội ở Lạng Sơn để tiện chuyện học hành. Linh hy vọng, hạnh phúc mới của mình sẽ được trọn vẹn.

Ảnh: NVCC