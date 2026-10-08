10 thứ quen thuộc cần làm sạch, thay mới để làn da bớt kích ứng

Dù duy trì chu trình skincare đều đặn, làn da đôi khi vẫn nổi mụn hoặc dễ kích ứng. Khi đó, ngoài việc xem lại sản phẩm đang sử dụng, bạn cũng nên kiểm tra những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da như vỏ gối, khăn mặt, cọ trang điểm hay điện thoại.

Vỏ gối, ga giường

Vỏ gối và ga giường là những vật dụng nên được ưu tiên.

Mỗi đêm, chúng tiếp xúc với da mặt, tóc và lượng sản phẩm dưỡng da đã thoa trước khi ngủ. Dầu thừa, mồ hôi, tế bào chết và cặn sản phẩm có thể tích tụ theo thời gian.

Nên giặt khoảng một lần mỗi tuần. Với da dầu, dễ nổi mụn hoặc thường đổ mồ hôi khi ngủ, có thể thay vỏ gối sau 2 - 3 ngày.

Vỏ gối và ga giường nên được giặt sạch khoảng một lần mỗi tuần hoặc tần suất nhiều hơn với da dầu

Khăn mặt, khăn tắm

Khăn mặt và khăn tắm cũng cần được giữ khô sạch.

Khăn ẩm lâu ngày có thể lưu lại tế bào chết, dầu và tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển. Người có da dầu hoặc đang bị mụn có thể dùng khăn mặt sạch mỗi ngày.

Khăn tắm nên được giặt ít nhất mỗi tuần và thay mới khi đã xơ cứng, có mùi dù đã giặt hoặc xuất hiện nấm mốc. Khi lau mặt, nên thấm nhẹ thay vì chà xát.

Bông tắm, xơ mướp

Bông tắm và xơ mướp thường bị bỏ quên dù được sử dụng trong môi trường phòng tắm ẩm.

Sau khi dùng, cần xả sạch, vắt nước và treo ở nơi thông thoáng. Xơ mướp tự nhiên có thể thay sau khoảng 3 - 4 tuần, bông tắm nhựa khoảng 2 tháng nếu vẫn sạch và nguyên vẹn. Nếu có mùi ẩm mốc hoặc đổi màu, nên bỏ ngay.

Cọ, mút trang điểm

Cọ trang điểm có thể giữ lại phấn, kem nền, dầu từ da và bụi sau mỗi lần sử dụng. Nên làm sạch khoảng 7 - 10 ngày/lần. Sau khi rửa, đặt cọ nằm ngang hoặc để phần lông hướng xuống để nước không chảy ngược vào cán. Thay cọ khi lông xơ cứng, rụng nhiều, biến dạng hoặc gây châm chích.

Bông mút trang điểm cần được chú ý hơn vì kết cấu xốp dễ giữ kem nền, dầu và độ ẩm. Nên giặt sau mỗi lần sử dụng, sau đó để khô hoàn toàn ở nơi thoáng khí. Có thể thay sau khoảng 1 - 3 tháng tùy tần suất sử dụng và hướng dẫn của nhà sản xuất, hoặc sớm hơn nếu mút rách, đổi màu, có mùi hay không thể làm sạch.

Cọ, mút trang điểm cần được làm sạch thường xuyên và thay mới định kỳ khi cần

Máy rửa mặt và dụng cụ làm đẹp

Máy rửa mặt và dụng cụ chăm sóc da cũng cần được làm sạch sau mỗi lần dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Những phần tiếp xúc trực tiếp với da cần được để khô hoàn toàn trước khi cất.

Nếu da thường xuyên đỏ hoặc căng rát, không nhất thiết phải sử dụng dụng cụ làm sạch hằng ngày; với một số làn da, dùng đầu ngón tay có thể ít gây kích ứng hơn.

Mỹ phẩm, khẩu trang

Mỹ phẩm trang điểm, dưỡng da và kem chống nắng cũng cần được kiểm tra định kỳ. Hãy chú ý biểu tượng hộp mở nắp trên bao bì và ngày hết hạn.

Mascara thường có thời gian sử dụng sau mở nắp khá ngắn, khoảng 2 - 4 tháng. Với các sản phẩm khác, nên loại bỏ khi có mùi lạ, đổi màu, tách lớp, vón cục hoặc thay đổi kết cấu bất thường.

Khẩu trang tạo môi trường kín, ấm và ẩm quanh vùng mũi, má, cằm. Khẩu trang vải nên được giặt ít nhất mỗi ngày hoặc ngay khi ẩm, bẩn; khẩu trang dùng một lần cần bỏ sau khi sử dụng hoặc khi đã ẩm và biến dạng. Nếu phải đeo trong nhiều giờ, nên mang theo khẩu trang sạch để thay.

Điện thoại, kính mắt

Điện thoại và kính mắt cũng là những bề mặt thường xuyên tiếp xúc với da nhưng dễ bị bỏ qua.

Dầu, mỹ phẩm và bụi có thể bám trên màn hình, ốp điện thoại hoặc gọng kính. Có thể vệ sinh chúng thường xuyên bằng vật liệu phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Điện thoại cũng là những bề mặt thường xuyên tiếp xúc với da nhưng dễ bị bỏ qua

Dao cạo

Cuối cùng là dao cạo. Lưỡi dao cùn có thể kéo, cào xước da và làm tăng cảm giác bỏng rát sau khi cạo. Sau mỗi lần sử dụng cần rửa sạch, để khô và tránh cất ở nơi luôn ẩm. Có thể thay lưỡi hoặc dao cạo dùng một lần sau khoảng 5 - 7 lần cạo.

Giữ sạch những vật dụng tiếp xúc với làn da không thể thay thế một chu trình skincare phù hợp, nhưng là bước đơn giản giúp giảm bớt bụi bẩn, cặn sản phẩm và ma sát không cần thiết. Đặc biệt, nếu da đang nhạy cảm hoặc dễ nổi mụn, việc duy trì các vật dụng sạch, khô và được thay đúng lúc càng đáng được chú ý.