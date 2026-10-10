Quảng Trị tìm thấy thêm 8 hài cốt liệt sĩ

Theo đó, từ ngày 5 đến 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) tiến hành mở rộng quy mô mở băng, đào rà tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Đây là địa bàn trọng điểm nằm trên nền nghĩa trang quân đội cũ — nơi từng tiếp nhận và an táng các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào.

Nhiều hài cốt liệt sĩ tiếp tục được quy tập tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Võ Linh

Bằng phương pháp nghiệp vụ đào chặn, bóc tách thổ nhưỡng theo từng lớp địa tầng kết hợp cùng hệ thống thông tin nhân chứng, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ. Tại hiện trường, nhiều di vật quân trang, quân dụng mang tính căn cứ lịch sử được thu giữ như: cúc áo quân phục, thắt lưng, dây điện thông tin, mảnh bom, đinh đóng quan tài và các mẫu xương.

Đặc biệt, ngày 6/10, đơn vị đã phát hiện một hài cốt đi kèm bia khắc đầy đủ các thông số nhân thân: họ tên, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ và thời điểm hy sinh. Đây là cơ sở dữ liệu cốt lõi đang được niêm phong, bảo quản nghiêm ngặt phục vụ công tác giám định y sinh và đối chiếu hồ sơ thông tin liệt sĩ.

Tính từ đầu tháng 9/ 2026 đến nay, tại điểm quy tập rừng tràm Bãi Dinh đã tìm thấy tổng cộng 18 hài cốt liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại khu vực Thành Cổ, phường Quảng Trị và thôn Nam Long, xã Ái Tử. Ảnh: Võ Linh

Song song với đó, từ ngày 1 đến 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 triển khai công tác khảo sát, mở rộng địa bàn tại khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ (phường Quảng Trị) và thôn Nam Long (xã Ái Tử), thu gom và quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ. Các di vật kèm theo bao gồm: tăng võng, dao găm, bát B52, thắt lưng và cúc áo quân phục.

Các hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy được đưa về bảo quản, thờ cúng theo quy định. Ảnh: Võ Linh

Toàn bộ hài cốt và di vật thu thập được hiện đã được đưa về bàn thờ chung để chăm sóc, hương khói theo đúng nghi lễ quân đội và quy định pháp luật; đồng thời trích xuất thông tin phục vụ quy trình xác minh danh tính.

Việc liên tiếp quy tập thành công các hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tri ân, mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trách nhiệm chính trị và lòng biết ơn sâu sắc của Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đối với các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Dân tộc.