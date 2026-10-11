Tự gây thương tích, dựng chuyện bị cướp 18 triệu đồng

N.V.K cùng con dao tự gây thương tích cho bản thân rồi đến Công an xã Khánh Bình trình báo bị cướp.

Trước đó, ngày 8/10/2026, N.V.K đến Công an xã Khánh Bình trình báo: Vào khoảng 19 giờ cùng ngày, khi K đang lưu thông trên đường giao thông thuộc ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn đầu xe, dùng dao gây thương tích và cướp đi số tiền khoảng 18 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Qua kiểm tra dấu vết tại hiện trường, xem xét thương tích trên cơ thể của K, lực lượng chức năng thấy có nhiều mâu thuẫn.

Qua đấu tranh khai thác, K đã thừa nhận: Bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan Công an. Do đang nợ tiền của nhiều người, không còn khả năng chi trả nên K dùng dao tự gây thương tích cho bản thân, báo tin giả bị cướp nhằm mục đích nói dối gia đình và các chủ nợ.

Hành vi báo tin giả của K không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của lực lượng Công an mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân. Theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.