Vụ hàng chục người ngộ độc sau ăn bánh mỳ ở Quảng Ngãi: Công an vào cuộc điều tra

Ngày 11/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mỳ tại một điểm kinh doanh trên địa bàn phường Cẩm Thành.

Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng thăm khám, điều trị cho bệnh nhân.

Trước đó, một số người dân mua bánh mỳ tại điểm bán bánh mì Bà Được, trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. Sau khi sử dụng có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói, tiêu chảy được người nhà đưa vào các cơ sở y tế cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, các cơ sở y tế ghi nhận 55 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ. Trong đó, tập trung điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi; Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết, điểm kinh doanh bánh mì trên do bà Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1966, trú tại phường Cẩm Thành làm chủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường phối hợp với Sở Y tế, Công an phường Cẩm Thành, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện và UBND phường Cẩm Thành tiến hành xác minh vụ việc.

Thông tin từ các cơ sở y tế cho hay, tình trạng sức khỏe hiện đã ổn định. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn thực phẩm và những yếu tố có thể liên quan đến vụ việc.

Bước đầu làm việc, bà Thúy cho hay, các nguyên liệu chế biến nhân bánh mì được mua từ nhiều nguồn, trong đó có thực phẩm tại chợ Quảng Ngãi và chà bông được mua từ Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình chế biến thực phẩm được thực hiện tại nhà riêng ở số 275 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh tiến hành lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, phục vụ việc xác định nguyên nhân nghi ngộ độc.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, đối chiếu thông tin về nguồn nguyên liệu, quá trình chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm tại cơ sở.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.