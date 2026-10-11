Quảng Trị: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Nạn nhân được tìm thấy cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 2,5 km về phí hạ nguồn. Ảnh: BPQT.

Nạn nhân là bà Hồ Thị Liêu (50 tuổi, người dân tộc Chứt; trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Như đã đưa tin, khoảng 12h15 ngày 10/10, trên đường về nhà, bà Hồ Thị Liêu đã bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân xã Dân Hóa (có sử dụng thợ lặn) tổ chức tìm kiếm 2 bên bờ suối từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn.

Đến khoảng 8h15 ngày 11/10, các lực lượng đã tìm thấy thi thể bà Liêu và đưa về gia đình tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Ảnh: BPQT.