Đồn BP Gành Hào phát hiện đối tượng bị Công an Đồng Tháp truy tìm

Vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 10/10, tàu cá mang số hiệu TG-94536-TS, làm nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, do ông Bùi Nhật Vinh (SN 2007, ngụ ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề, TP Cần Thơ) làm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên cập cửa biển Gành Hào, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, làm thủ tục nhập bến.

Trong quá trình làm thủ tục nhập bến, kiểm tra, kiểm soát và kiểm diện thuyền viên, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gành Hào phát hiện Bùi Thanh An (SN 2005, ngụ khu phố Tân Trung, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp) có tên trong diện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp truy tìm.

Theo thông tin ban đầu, An liên quan đến vụ trộm cắp tài sản là xe mô tô hai bánh xảy ra tại khu phố Tân Trung, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp, ngày 5/9/2026.

Sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Gành Hào đã tạm giữ An, đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.