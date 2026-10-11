Cảnh sát giao thông mở đường đưa người đột quỵ đi cấp cứu

Chiều 10/10, Đại úy Giáp Thanh Tùng và Trung tá Phùng Ngọc Hiệp (cán bộ Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội) được phân công nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo giao thông tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh.

CSGT hỗ trợ người đàn ông bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu.

Lúc này, tài xế taxi công nghệ là anh Hoàng Văn Vinh điều khiển ô tô BKS 89H-095.16 di chuyển lại gần với tâm trạng lo lắng.

Anh Vinh cho biết, hành khách trên xe là ông D.M.H. (SN 1963, trú tại Như Quỳnh, Hưng Yên) đang trong tình trạng đột quỵ, cần được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu khẩn cấp.

Bệnh nhân bị đột quỵ được gia đình đưa đi cấp cứu bằng xe taxi.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị đồng thời sử dụng mô tô tuần tra mở đường, hỗ trợ phương tiện nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện.

Do được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời trong “thời điểm vàng” nên sức khỏe ông H. hiện đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục điều trị.

Hành động kịp thời của cán bộ, chiến sĩ CSGT góp phần hỗ trợ người bệnh tiếp cận cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thủ đô.