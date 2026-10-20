Post Malone xin lỗi khán giả

Mới đây, Post Malone đăng tải hình ảnh bản thân ngồi trước một bảng trắng với các ghi chú phục vụ quá trình sắp xếp và hoàn thiện album. Kèm theo bức ảnh, giọng ca Circles viết: “Sắp xong cái thứ chết tiệt này rồi!! Tôi xin lỗi vì nó mất quá nhiều thời gian. Tôi rất nóng lòng được chia sẻ tác phẩm âm nhạc này với tất cả các bạn”.

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm tự hào về thành quả của ê-kíp, đồng thời khẳng định người hâm mộ sẽ sớm được thưởng thức nhiều ca khúc mới. Đáng chú ý, anh hứa sẽ không để khán giả phải chờ đợi đến ba năm cho album tiếp theo. Bức ảnh được chia sẻ cho thấy các ca khúc đang ở những giai đoạn hoàn thiện khác nhau, hé lộ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của nam rapper.

Album sắp tới là dự án tiếp nối F-1 Trillion, sản phẩm mang đậm màu sắc nhạc đồng quê được Post Malone phát hành năm 2024. Năm ngoái, anh từng tiết lộ đã sáng tác khoảng 35 ca khúc cho album mới. Tuy nhiên, một đoạn nhạc được anh hé lộ trong mùa hè năm nay lại gợi nhắc đến những giai điệu hip-hop từng làm nên tên tuổi của nam nghệ sĩ, khiến người hâm mộ tò mò về hướng đi âm nhạc tiếp theo.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard trước khi biểu diễn tại Coachella năm 2025, Post Malone từng chia sẻ về khoảng thời gian làm việc cùng các nghệ sĩ và cộng sự tại Nashville, trong đó có Ernest, Hardy và Thomas Rhett.

“Chúng tôi chỉ đơn giản là vui vẻ. Chúng tôi ngồi lại, trò chuyện và sáng tác nhạc. Vì vậy, tôi đã rất hào hứng với album mới rồi”, anh cho biết.

Với số lượng lớn ca khúc đã thu âm, Post Malone nói rằng việc lựa chọn những bài hát phù hợp là khâu quan trọng nhất. Anh thừa nhận thường không thích nghe lại âm nhạc của chính mình, nhưng cảm giác ấy thay đổi khi được nghe các nhạc công trình diễn những sáng tác mới.

Nam nghệ sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của nhạc cụ và kỹ thuật biểu diễn trong việc kết nối nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, từ hip-hop, pop đến rock và đồng quê. Theo anh, âm nhạc luôn là yếu tố cốt lõi giúp các màu sắc tưởng chừng khác biệt hòa quyện trong cùng một màn trình diễn.

Đáng chú ý, Post Malone thậm chí đã hoãn chuyến lưu diễn Big A* Tour* cùng Jelly Roll vài tuần để tập trung hoàn thành album. Động thái này cho thấy dự án đang được anh ưu tiên trong giai đoạn hiện tại.

Album mới được cho là mang tên The Eternal Buzz. Tuy nhiên, Post Malone vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức. Sau thời gian dài chờ đợi, người hâm mộ hiện kỳ vọng nam nghệ sĩ sẽ sớm đưa những sáng tác mới đến với công chúng.