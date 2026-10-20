Cụ bà 100 tuổi gửi lời nhắn đến mình thời trẻ: 'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'

Cụ bà Florence Godfrey, sống tại thành phố Cary, bang North Carolina (Mỹ), vừa được con cháu tổ chức lễ mừng thọ 100 tuổi.

Cụ bà Florence Godfrey mỉm cười trong ngày mừng thọ 100 tuổi hôm 9/10. Ảnh: People

Cụ hiện sống trong viện dưỡng lão Waltonwood Cary Parkway. Con cháu đã biến cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời cụ thành dịp sum họp đầy ý nghĩa, với sự tham gia của 5 thế hệ gia đình, theo People.

Trong bữa tiệc, cụ không giấu được niềm xúc động, vui mừng khi đón tuổi 100. “Tôi không thể tin được. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc”, cụ nói.

Buổi tiệc có sự tham dự của 5 thế hệ trong gia đình cụ, gồm 3 người con là Joe, Arthur và Jean, 7 người cháu, 11 người chắt và 1 chút. Sự hiện diện đông đủ của các thành viên gia đình khiến ngày đặc biệt càng thêm ý nghĩa.

Không gian buổi tiệc được trang trí bằng màu xanh dương, gam màu yêu thích của cụ bà. Các vị khách cùng thưởng thức bánh sinh nhật, bánh táo và khiêu vũ

Đối với cụ Godfrey, món quà quý giá nhất không nằm ở những lời chúc hay buổi tiệc được chuẩn bị công phu, mà chính là cơ hội được ở bên những người mình yêu thương.

“Điều tuyệt vời nhất là được ăn mừng cùng gia đình. Tôi luôn biết ơn vì có một gia đình tràn đầy yêu thương”, cụ nói.

Ở tuổi 100, cụ Godfrey cho rằng, một trong những điều giúp cuộc sống của cụ thêm ý nghĩa là duy trì niềm đam mê khiêu vũ.

Hoạt động không chỉ giúp cụ luôn vui vẻ, khoẻ khoắn, năng động mà còn gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp bên người chồng quá cố. Khi chồng còn sống, vợ chồng cụ giữ một thói quen, duy trì trong suốt cuộc sống chung là đi khiêu vũ vào cuối tuần.

Florence Godfrey khiêu vũ cùng người chồng quá cố của mình khi cả hai còn trẻ. Ảnh: People

Ngoài việc duy trì vận động, cụ Godfrey cho rằng, thái độ sống cũng đóng vai trò quan trọng.

"Hãy nghe theo trái tim mình, đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện", cụ chia sẻ khi được hỏi về bí quyết sống lâu.

Nhìn lại hành trình 1 thế kỷ, cụ cho biết bài học lớn nhất mình đúc kết được là luôn đối xử tử tế với mọi người và trao đi yêu thương khi có thể.

Khi được hỏi muốn nhắn nhủ điều gì với bản thân thời trẻ, cụ trả lời ngắn gọn: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.