Nhóm nhạc Kpop có thành viên người Việt Nam thông báo tan rã

YH Entertainment vừa chính thức thông báo nhóm nhạc nam TEMPEST sẽ chấm dứt các hoạt động chung. Theo công ty, quyết định được đưa ra nhằm tạo điều kiện để các thành viên tập trung theo đuổi định hướng và phát triển sự nghiệp cá nhân trong thời gian tới.

Thông báo đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý đối với TEMPEST, nhóm nhạc từng hoạt động với đội hình chung và xây dựng cộng đồng người hâm mộ riêng. Việc các thành viên chuyển hướng sang những kế hoạch cá nhân cũng đồng nghĩa người hâm mộ sẽ không còn được chứng kiến các hoạt động tập thể của nhóm như trước.

Trong thông báo, YH Entertainment xác nhận Hyuk sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 26/10. Công ty cho biết sẽ không tổ chức sự kiện tiễn đưa nam thần tượng.

Việc Hyuk nhập ngũ diễn ra trong thời điểm TEMPEST chuẩn bị khép lại các hoạt động chung, khiến thông tin này càng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong bối cảnh các thành viên định hướng con đường riêng, nghĩa vụ quân sự cũng đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong hành trình hoạt động của nam ca sĩ.

Bên cạnh Hyuk, LEW cũng đứng trước thay đổi về định hướng sự nghiệp khi hợp đồng độc quyền với YH Entertainment sẽ chính thức kết thúc vào ngày 1/11/2026. Đây là một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong thông báo, bởi việc chấm dứt hợp đồng mở ra những lựa chọn mới cho nam thần tượng trong chặng đường tiếp theo.

Tuy nhiên, thông tin được công ty công bố hiện tập trung vào việc kết thúc hợp đồng của LEW, chưa đồng nghĩa với việc nam ca sĩ đã xác nhận kế hoạch hoạt động cụ thể sau thời điểm này.

Dù TEMPEST dừng hoạt động chung, YH Entertainment khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho các hoạt động cá nhân của Hanbin, Hyeongseop, Eunchan và Taerae.

Cam kết này cho thấy việc ngừng hoạt động tập thể không đồng nghĩa với việc các thành viên đồng loạt chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật. Thay vào đó, trọng tâm trong thời gian tới sẽ chuyển sang những kế hoạch riêng, phù hợp với định hướng của từng người.

Đáng chú ý, Hanbin là thành viên người Việt Nam của TEMPEST. Vì vậy, những thông tin liên quan đến chặng đường hoạt động tiếp theo của nam thần tượng được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong thời gian hoạt động tại Hàn Quốc.

Trong thông báo, YH Entertainment cũng gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến người hâm mộ vì tình cảm, sự ủng hộ dành cho TEMPEST suốt thời gian qua. Công ty cảm ơn những người đã đồng hành cùng nhóm, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những kỷ niệm mà các thành viên và người hâm mộ đã cùng nhau tạo nên.

Thông tin TEMPEST dừng hoạt động chung khép lại một giai đoạn trong hành trình của nhóm, đồng thời mở ra những hướng đi khác nhau cho các thành viên. Trong thời gian tới, sự chú ý của người hâm mộ sẽ tập trung vào các hoạt động cá nhân của Hanbin, Hyeongseop, Eunchan, Taerae, cũng như những bước đi tiếp theo của Hyuk và LEW.