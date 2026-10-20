Giữa nắng nóng, giới trẻ xếp hàng mua phụ kiện sẵn sàng cho đêm nhạc BIGBANG

Chờ đợi trong "oi bức"

Từ 7h sáng 20/10, hàng trăm người đã xếp hàng trước cửa một trụ sở ngân hàng lớn trên phố Thái Hà để đợi đến lượt vào mua đồ lưu niệm, phụ kiện cho đêm nhạc BIGBANG tới đây.

Một nữ sinh bày tỏ, sau khi "săn được vé" xem đêm nhạc, cô đã nghĩ ngay tới việc phải có các phụ kiện đi kèm cho "hợp gu". Khoảng 4 ngày nay, tại trụ sở một ngân hàng (đơn vị đồng tổ chức sự kiện) đã mở bán những món đồ lưu niệm, phụ kiện này. Người mua sẽ phải xếp hàng, lấy số và đợi tới lượt.

Theo nữ sinh nói trên, cô có ý định mua một chiếc áo phông, tuy nhiên do đến muộn nên trên hệ thống đã thông báo hết hàng. Dẫu vậy, cô gái này vẫn quyết tâm chờ. "Em sẽ mua một món đồ phù hợp", nữ sinh cho hay.

Một bảo vệ sự kiện cho biết, đợt mở bán phụ kiện đã diễn ra từ 4 ngày trước. Ngày nào cũng rất đông người đến xếp hàng để mua, chủ yếu là các bạn trẻ.

Nhận thẻ xếp hàng thứ 190, một cô gái trẻ ở Hà Nội không tỏ vẻ sốt ruột. Cô cho biết đã 2 lần tham dự các chương trình ca nhạc như thế này và lần nào cũng rất hào hứng. Mặc dù thời tiết đang khá oi bức nhưng như bao bạn trẻ khác, cô gái này cũng quyết tâm phải mua bằng được một món đồ để đi "đu idol".

Theo thông tin được đăng tải công khai, mỗi món đồ dành cho chương trình của BIGBANG ngày 24 - 25/10 tới đây có giá dao động từ vài trăm nghìn tới hơn 5 triệu đồng. Mặt hàng có sức hút nhất là áo phông và BIGBANG light stick.

Hàng dài người xếp hàng mua đồ phụ kiện cho đêm diễn. Ảnh: PV.

Hàng chục nghìn người săn vé BIGBANG

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR IN HANOI diễn ra vào tối 24 và 25/10 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với sự tham gia của G-Dragon, Taeyang và Daesung. Hai đêm diễn nằm trong tour kỷ niệm 20 năm BIGBANG ra mắt.

Sức nóng được thể hiện rõ ngay từ các đợt bán vé. Đợt mở bán đại chúng ngày 17/8 ghi nhận lượng người xếp hàng trực tuyến rất lớn, trong khi toàn bộ vé được bán hết sau hơn một giờ. Ở một đợt mở bán bổ sung ngày 5/10, thông tin cho thấy gần 70.000 người tiếp tục tham gia hàng đợi trực tuyến.

Giá vé dao động từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Sau khi vé được bán hết, thị trường sang nhượng xuất hiện với mức chênh từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng tùy hạng vé.

Việc người hâm mộ tiếp tục săn vé qua nhiều đợt cho thấy nhu cầu không giảm đáng kể dù concert đã mở bán từ nhiều tháng trước.

Gới trẻ không quản nắng nóng để "đu ido". Ảnh: PV.

Trước ngày diễn, các hoạt động liên quan đến BIGBANG đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Người hâm mộ trao đổi vé, tìm người đi cùng, chia sẻ lịch trình, săn merchandise và chuẩn bị các hoạt động cổ vũ.

Trên mạng xã hội xuất hiện các nhóm trao đổi, mua bán vé hai đêm diễn của BIGBANG. Qua khảo sát cho thấy, số lượng người hỏi mua nhiều nhưng người bán lại rất ít. Nếu có vé, giá thường đã tăng từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Theo một nữ sinh, cô phải mất nhiều ngày xếp hàng trực tuyến mới "săn" được tấm vé. Cô bày tỏ dù mất nhiều công sức nhưng đó là thành quả "xứng đáng" với một trương trình kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của BIGBANG.