Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung báo tin vui trong ngày 20/10

Tin vui của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Sáng 20/10, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ niềm vui khi ca khúc Nhật ký của mẹ được hãng đĩa nổi tiếng WRD, có trụ sở tại London (Anh), lựa chọn đưa vào album The Very Ballroom 10 (tuyển tập các bản nhạc hay dành cho khiêu vũ).

Đây không phải lần đầu tiên sáng tác nổi tiếng của Nguyễn Văn Chung xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc quốc tế. Trước đó, Nhật ký của mẹ từng được đưa vào đĩa nhạc, tài liệu dạy học tại Nhật Bản. Ca khúc cũng được hãng Casa Musica (Đức) lựa chọn đưa vào tuyển tập The Best of Ballroom Music.

Ca khúc Nhật ký của mẹ được hãng đĩa nổi tiếng WRD lựa chọn đưa vào album The Very Ballroom 10 (tuyển tập các bản nhạc hay dành cho khiêu vũ).

Trước đó, Nhật ký của mẹ từng được đưa vào đĩa nhạc, tài liệu dạy học tại Nhật Bản.

Việc một sáng tác tiếng Việt tiếp tục xuất hiện trong các tuyển tập âm nhạc nước ngoài khiến Nguyễn Văn Chung không giấu được niềm xúc động. Đặc biệt, tin vui đến đúng dịp 20/10, ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, càng khiến anh nhớ đến mẹ và những tình cảm đã gửi gắm vào tác phẩm.

Chia sẻ với phóng viên, nam nhạc sĩ bày tỏ: "Cảm giác như bài hát Nhật ký của mẹ đang thay tôi đưa mẹ mình đi một vòng quanh thế giới. Và đặc biệt, tôi vẫn cảm thấy như mẹ luôn hiện diện quanh tôi".

Theo Nguyễn Văn Chung, mỗi lần ca khúc được giới thiệu tại một quốc gia mới, anh lại có thêm niềm vui và sự tự hào. Với anh, đó là sự ghi nhận dành cho một tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành.

"Mỗi một nước mà bài hát được đặt chân đến đều khiến cho mình xúc động, tự hào và tin rằng bài hát khi được viết bằng tất cả tâm huyết của mình sẽ nhận được giá trị xứng đáng nhất dành cho nó", anh chia sẻ.

Ca khúc đặc biệt trong sự nghiệp Nguyễn Văn Chung

Nhật ký của mẹ là một trong những sáng tác nổi bật nhất của Nguyễn Văn Chung, được công chúng biết đến rộng rãi qua giọng hát của ca sĩ Hiền Thục.

Ra mắt năm 2011, ca khúc có thời lượng khoảng 8 phút, dài hơn đáng kể so với cấu trúc phổ biến của một bài hát nhạc nhẹ. Tuy nhiên, chính cách kể chuyện giàu cảm xúc, gần gũi đã giúp tác phẩm tạo được dấu ấn riêng.

Người mẹ quá cố của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là niềm cảm hứng giúp anh sáng tác bài Nhật ký của mẹ.

Bài hát được xây dựng như những trang nhật ký của người mẹ, ghi lại hành trình trưởng thành của con từ khi còn trong bụng mẹ, chào đời, tập đi, tập nói, đến lúc lớn lên, biết yêu và xây dựng cuộc sống riêng.

Ở mỗi giai đoạn, người mẹ lại có những niềm vui, nỗi lo và sự hy sinh khác nhau. Dù thời gian trôi qua, tình yêu thương dành cho con vẫn không thay đổi.

Điểm đặc biệt của Nhật ký của mẹ nằm ở việc Nguyễn Văn Chung lựa chọn kể câu chuyện từ góc nhìn của người mẹ thay vì người con. Qua đó, những cảm xúc vốn quen thuộc trong đời sống gia đình được tái hiện bằng lời ca giản dị nhưng giàu sức gợi.

Không tập trung vào những biến cố lớn, tác phẩm chạm đến người nghe bằng những khoảnh khắc bình thường trong hành trình nuôi dưỡng một đứa trẻ. Từ niềm hạnh phúc khi biết mình sắp làm mẹ đến nỗi lo khi con trưởng thành, tất cả được kết nối thành câu chuyện xuyên suốt.

Chính cấu trúc này khiến Nhật ký của mẹ không chỉ là một ca khúc về tình mẫu tử mà còn giống như lời tự sự của nhiều thế hệ phụ nữ.

Với Nguyễn Văn Chung, Nhật ký của mẹ không chỉ là một sáng tác ghi dấu ấn trong sự nghiệp mà còn là nơi anh gửi gắm tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc dành cho đấng sinh thành. Ca khúc được viết từ những cảm xúc chân thành của một người con, như lời tri ân những hy sinh thầm lặng và tình yêu vô điều kiện của người mẹ dành cho con.

Thế nhưng, nam nhạc sĩ tiết lộ, kể từ khi mẹ qua đời, anh không thể nghe trọn vẹn bài hát do mình sáng tác. Bởi mỗi giai điệu, mỗi lời ca vang lên đều khiến những ký ức về mẹ ùa về, gợi nhắc hình bóng thân thương giờ chỉ còn trong nỗi nhớ.

"Tôi từng viết Nhật ký của mẹ để bày tỏ tình yêu với mẹ nhưng giờ đây, tôi lại tìm thấy cả niềm thương nhớ trong chính ca khúc ấy", nam nhạc sĩ cho hay.

Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Nguyễn Văn Chung là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam, sinh ngày 12/4/1983 tại TP.HCM. Anh được biết đến là tác giả của nhiều ca khúc ballad gắn liền với thế hệ khán giả trẻ từ những năm 2000. Anh có khả năng sáng tác đa dạng, từ nhạc tình cảm, gia đình đến nhạc thiếu nhi. Nhiều ca khúc nổi bật của anh từng được khán giả yêu thích như: Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa, Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ, Mùa đông không lạnh, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình... Các ca khúc của anh từng được thể hiện bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Khánh Phương, Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc, Hiền Thục, Bảo Thy, Tùng Dương, Hòa Minzy, Duyên Quỳnh...