Hoàng Thùy Linh mừng 'đứa con đặc biệt' tròn 7 tuổi

Mới đây, ca sĩ Hoàng Thùy Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ những lời chúc nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời kỷ niệm 7 năm phát hành album Hoàng - một trong những dự án âm nhạc quan trọng nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh gửi lời chúc đến những người phụ nữ nhân dịp đặc biệt: “Chúc tất cả những người Phụ nữ tuyệt vời của Linh lời chúc ngọt ngào, tự tin, yêu thương và trân trọng chính mình”. Thông điệp ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc cũng cho thấy sự trân trọng mà nữ ca sĩ dành cho phái đẹp.

Đáng chú ý, ngày 20/10 còn đánh dấu cột mốc 7 năm album Hoàng chính thức đến với khán giả. Nhắc về dự án được xem như một “đứa con đặc biệt”, nữ ca sĩ bày tỏ: “Mừng Album Hoàng tròn 7 tuổi! Cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã dành cho Linh trong chặng đường vừa qua”.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ kỷ niệm "đứa con" Hoàng tròn 7 năm tuổi.

Ra mắt ngày 20/10/2019, Hoàng là album phòng thu thứ ba của Hoàng Thùy Linh, đánh dấu bước tiến đáng kể trong hành trình định hình màu sắc âm nhạc riêng. Thay vì chạy theo những xu hướng thịnh hành, nữ ca sĩ lựa chọn khai thác chất liệu văn hóa dân gian, kết hợp cùng âm thanh điện tử hiện đại để tạo nên một thế giới âm nhạc vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc đưa những yếu tố truyền thống vào các sáng tác đương đại, album còn lấy cảm hứng từ văn học và hình tượng người phụ nữ Việt Nam. Những câu chuyện, biểu tượng văn hóa quen thuộc được chuyển hóa thành ngôn ngữ âm nhạc đại chúng, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho Hoàng Thùy Linh trên thị trường Vpop.

Hoàng Thùy Linh từng đạt được thành công lớn với album Hoàng.

Thành công của Hoàng được thể hiện qua cả sức lan tỏa với công chúng lẫn sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2020, album chiến thắng hạng mục Album của năm, trong khi Hoàng Thùy Linh được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ của năm và nhóm DTAP giành giải Nhà sản xuất của năm. Những giải thưởng này trở thành dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận nỗ lực sáng tạo của nữ ca sĩ cùng ê-kíp trong việc xây dựng một sản phẩm mang đậm bản sắc Việt.

Trong số các ca khúc thuộc album, Để Mị nói cho mà nghe nổi bật như một hiện tượng âm nhạc, thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube. Lấy cảm hứng từ nhân vật Mị trong tác phẩm văn học Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, ca khúc kết hợp tinh thần văn học với nhịp điệu hiện đại, tạo nên sức hút đối với đông đảo khán giả.

Bên cạnh đó, những sáng tác như Duyên âm, Tứ Phủ và Kẻ Cắp Gặp Bà Già cũng góp phần định hình màu sắc riêng của album. Mỗi ca khúc mang một cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều cho thấy nỗ lực của Hoàng Thùy Linh trong việc làm mới các yếu tố văn hóa truyền thống bằng tư duy sản xuất âm nhạc đương đại.

Để Mị nói cho mà nghe trở thành hit khủng trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh.

Sau 7 năm, Hoàng không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn của hướng đi kết hợp văn hóa Việt với âm nhạc đại chúng. Việc nữ ca sĩ nhắc lại dự án vào đúng ngày album ra mắt càng khiến dấu mốc này thêm ý nghĩa, đồng thời gợi nhớ về giai đoạn cô tạo dựng một bản sắc âm nhạc khác biệt trong lòng công chúng.