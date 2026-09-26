Phố Wall hồi phục, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng

Phố Wall khép lại phiên 25/9 trong sắc xanh, với nhóm cổ phiếu công nghệ và AI tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9 (rạng sáng ngày 26/9 theo giờ Việt Nam) với cả ba chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng điểm. Đà hồi phục được hỗ trợ bởi nhóm công nghệ, đặc biệt là Microsoft, trong khi giá dầu giảm đã phần nào giải tỏa áp lực đối với triển vọng lạm phát và lãi suất. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn ở mức cao, cho thấy thị trường chưa hoàn toàn thoát khỏi những rủi ro vĩ mô đang chi phối dòng tiền.

Theo Reuters, chỉ số S&P 500 tăng 0,51%, lên 7.743,41 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,48%, lên 27.068,72 điểm; trong khi Dow Jones Industrial Average tăng 478,64 điểm, tương đương 0,93%, lên 51.828,62 điểm. Với phiên tăng này, S&P 500 chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Nasdaq cũng duy trì vị thế ở vùng cao sau khi thiết lập mức đóng cửa kỷ lục hồi đầu tuần.

Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm công nghệ và AI. Microsoft tăng 3,7% sau khi công bố thêm nhiều tính năng cho ứng dụng Copilot, trong đó có công cụ hỗ trợ lập trình và một tác nhân AI hoạt động liên tục. Diễn biến này giúp cổ phiếu Microsoft đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ thị trường.

Qualcomm tăng 4%, Dell Technologies tăng 5%, trong khi Akamai Technologies tăng 3,2% sau thông tin công ty ký thỏa thuận dịch vụ điện toán đám mây trị giá 11,6 tỷ USD với Anthropic, doanh nghiệp phát triển chatbot Claude. Những diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn dành sự quan tâm đáng kể tới câu chuyện đầu tư vào hạ tầng và ứng dụng AI.

Ở chiều ngược lại, Meta Platforms giảm 3,3%. Cổ phiếu này trước đó đã tăng mạnh trong tuần nhờ sự đón nhận tích cực đối với trợ lý AI Muse. Theo Reuters, Meta vẫn tăng khoảng 13% trong cả tuần, cho thấy nhóm cổ phiếu AI tiếp tục có sự phân hóa mạnh thay vì vận động đồng thuận.

Tính theo nhóm ngành, 7/11 nhóm ngành thuộc S&P 500 tăng điểm. Công nghệ thông tin dẫn đầu với mức tăng 0,91%, tiếp đến là công nghiệp tăng 0,6%. Khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt khoảng 14,9 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 16,8 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Tại S&P 500, số mã tăng giá nhiều gấp 1,9 lần số mã giảm.

Một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường là giá dầu giảm. Theo AP, giá dầu Brent giảm 2,8%, xuống 97,44 USD/thùng. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi giá dầu đã biến động mạnh trong những tuần gần đây do những bất ổn liên quan tới nguồn cung dầu từ Trung Đông và khả năng lưu thông qua eo biển Hormuz. Khi giá dầu hạ nhiệt, áp lực lên kỳ vọng lạm phát cũng giảm theo, qua đó hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thị trường vẫn phải đối mặt với sức ép từ thị trường trái phiếu. AP cho biết lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng lên 5,22%, gần mức cao nhất kể từ năm 2007, trước khi giảm trở lại khoảng 5,15% vào cuối phiên. Reuters ghi nhận lợi suất 10 năm có thời điểm lên mức cao nhất trong 19 năm và kết phiên ở khoảng 5,196%.

Áp lực lạm phát tiếp tục là vấn đề được thị trường theo dõi sát. Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy người tiêu dùng Mỹ dự báo lạm phát trong 12 tháng tới ở mức 4,6%, tăng từ 4% trong tháng trước. Kỳ vọng lạm phát cao có thể khiến lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, đồng thời làm gia tăng sự thận trọng đối với các tài sản rủi ro.

Trong khi đó, triển vọng chính sách tiền tệ tiếp tục là biến số quan trọng. Theo dữ liệu CME FedWatch được Reuters dẫn lại, thị trường đang định giá khoảng 66% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 10, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 50% hồi đầu tuần. Điều này cho thấy kỳ vọng lãi suất đang thay đổi theo hướng thận trọng hơn trong bối cảnh lạm phát và giá năng lượng vẫn là những rủi ro lớn.

Dù vậy, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn tạo nền tảng hỗ trợ cho chứng khoán Mỹ. Costco Wholesale tăng 2,9% sau khi công bố lợi nhuận quý vượt kỳ vọng. Reuters cũng cho biết định giá P/E dự phóng của S&P 500 trong tuần này ở dưới 19 lần, mức thấp nhất kể từ năm 2023 theo dữ liệu LSEG.

Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,2%, còn Nasdaq tăng 2%. Như vậy, thị trường đã khép lại tuần tăng điểm đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa S&P 500 và mức đỉnh lịch sử vẫn cho thấy chỉ số đang ở vùng cao, trong khi các yếu tố như giá dầu, lợi suất trái phiếu, lạm phát và triển vọng lãi suất tiếp tục có thể tạo ra những phiên biến động mạnh.

Phiên 25/9 vì vậy cho thấy sự cân bằng tạm thời giữa hai lực kéo: một bên là kỳ vọng tăng trưởng từ AI và kết quả kinh doanh doanh nghiệp, bên còn lại là áp lực từ lạm phát, dầu mỏ và mặt bằng lãi suất cao. Dòng tiền vẫn tìm đến công nghệ, nhưng diễn biến lợi suất trái phiếu cho thấy mức độ thận trọng của nhà đầu tư chưa thể xem nhẹ.