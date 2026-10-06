Nvidia tiến sát mốc vốn hóa thị trường 6 nghìn tỷ USD

CEO Jensen Huang của Nvidia - Ảnh: Getty/CNBC.

Việc chỉ số Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Sáu tuần trước và thứ Hai tuần này có sự đóng góp lớn của cổ phiếu Nvidia.

Với vị trí trung tâm trong cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) ở Phố Wall, Nvidia đang cho thấy sức tăng giá cổ phiếu bền bỉ và tiến gần tới mốc vốn hóa 6 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu Nvidia đóng cửa phiên ngày thứ Hai (5/10) với mức tăng hơn 2,1%, sau khi tăng 1,3% trong phiên ngày thứ Sáu, chấm dứt chuỗi 7 tuần lình xình trước đó. Với tỷ trọng 13% trong Nasdaq và 8% trong chỉ số S&P 500, lớn hơn bất kỳ cổ phiếu nào khác, mức tăng của cổ phiếu Nvidia trong hai phiên vừa qua đã giữ vai trò lớn trong việc đưa hai chỉ số này tăng điểm, đặc biệt là việc Nasdaq liên tục lập các kỷ lục đóng cửa và nội phiên mới.

Khi kết thúc phiên ngày thứ Hai, Nvidia đạt mốc vốn hóa thị trường 5,76 nghìn tỷ USD, lớn hơn bất kỳ công ty niêm yết đại chúng nào khác trên thế giới. Theo hãng tin CNBC, dựa trên giá quyền chọn cổ phiếu Nvidia, hãng chip này có khả năng sẽ vượt mốc vốn hóa 6 nghìn tỷ USD trước cuối tháng này.

Theo hãng tin CNBC, dữ liệu định giá từ các nhà tạo lập thị trường dựa trên chỉ số "delta" của các hợp đồng quyền chọn Nvidia đáo hạn trong tuần này và vào ngày 30/10 - chỉ số đo lường mức độ nhạy cảm của giá quyền chọn so với biến động giá cổ phiếu - cho thấy hiện có khả năng khoảng 50% Nvidia sẽ đạt mức vốn hóa thị trường 6 nghìn tỷ USD trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng, và khả năng 13% cột mốc vốn hóa đó được thiết lập ngay trong tuần này. Xác suất đạt được cột mốc này trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 18/12 là khoảng 67%.

Các dữ liệu trên cũng cho thấy xác suất khoảng 1/16 để Nvidia đạt mức định giá 7 nghìn tỷ USD trong thời gian từ nay đến ngày 20/11. Dựa trên số lượng cổ phiếu hiện hành, Nvidia sẽ cần đạt mức giá 280 USD/cổ phiếu để vượt qua cột mốc này, từ mức gần 239 USD/cổ phiếu khi kết thúc phiên ngày 5/10, tương đương mức tăng hơn 17%.

Vào tháng 7/2025, Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD. Cuối tháng 10/2025, Nvidia là công ty đầu tiên đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD.

Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Nvidia tuyên bố chi thêm số tiền kỷ lục 150 tỷ USD cho chương trình mua lại cổ phiếu. Con số này vượt qua kỷ lục cũ là 110 tỷ USD mà hãng Apple công bố để mua lại cổ phiếu vào năm 2014.

Động thái trên cho thấy Nvidia quyết tâm đặt cược lớn vào cổ phiếu của chính mình giữa lúc đang diễn ra sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực AI. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Nvidia đã tăng 26,5%, trong khi cổ phiếu của hai đối thủ lớn là AMD và Intel ghi nhận mức tăng tương ứng là hơn gấp đôi và hơn gấp ba lần.

Diễn biến giá cổ phiếu Nvidia từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/cổ phiếu - Nguồn: CNBC.

Cổ phiếu Nvidia đang có hệ số giá/thu nhập dự phóng là 16,5 lần, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2015 và thấp hơn nhiều so với bình quân 15 năm là 30 lần - theo dữ liệu từ công ty LSEG. Một số nhà phân tích xem đây là một dấu hiệu của kỳ vọng rằng tăng trưởng lợi nhuận của Nvidia sẽ chậm lại sau một thời gian dài liên tục tăng bùng nổ vượt dự báo.

Tuy nhiên, trong tháng 9, Nvidia đưa ra dự báo tăng trưởng doanh thu 70% trong năm tài khóa 2028, trấn an những nhà đầu tư hoài nghi về việc liệu đầu tư vào lĩnh vực AI còn có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới hay không.

"Thông báo mua lại cổ phiếu của Nvidia là một điểm sáng. Việc mua lại cổ phiếu không chỉ đơn thuần là hình thức chi trả cho cổ đông mà còn là một sự kiện phân bổ vốn, khẳng định niềm tin vào nhu cầu dài hạn đối với AI” - ông Ben Emons, CEO công ty Highline Asset Management, nhận định trong một báo cáo.

Xu hướng tăng của cổ phiếu Nvidia cũng giúp củng cố vị trí của CEO Jensen Huang trong top 10 người giàu nhất hành tinh. Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index của hãng tin Bloomberg, ông Huang hiện là người giàu thứ 7 trên thế giới, sở hữu khối tài sản ròng 194 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, khối tài sản của ông đã tăng thêm gần 30 tỷ USD.