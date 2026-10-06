Nguồn cung từ Trung Đông tăng mạnh, giá dầu sụt sâu

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần (ngày 5/10) trên thị trường New York, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 0,18% lên 51.267,90 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,66% lên 7.773,95 điểm còn chỉ số Nasdaq tăng 1,05% lên 27.477,31 điểm. Trước đó trong phiên, cả ba chỉ số đều đã lập mức đỉnh mới rồi hạ nhiệt.

Báo cáo thị trường việc làm mới của Mỹ không khỏi tác động đến thị trường chứng khoán Mỹ. Bộ Lao động Mỹ công bố nước Mỹ có thêm 29.000 việc làm mới trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 90.000 của các chuyên gia. Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tăng lên mức 4,2% trong khi các chuyên gia đã kỳ vọng sẽ duy trì ở ngưỡng 4,1%.

Số liệu mới nhất này có thể ảnh hưởng đến quyết định liên quan lãi suất cơ bản đồng USD trong cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lần tới. Sau báo cáo thị trường việc làm của Mỹ, nhiều nhà đầu tư trên thị trường Mỹ đã giảm mạnh kỳ vọng vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10. Khả năng Fed nâng lãi suất đồng USD hiện chỉ được tính toán ở mức khoảng 16%, thấp hơn rất nhiều so với con số 64% chỉ một tuần trước đây.

Những ngày gần đây, quan chức Fed cũng đưa ra quan điểm Fed cần thêm thời gian để đánh giá về các số liệu lạm phát dù rằng lạm phát hiện giờ còn quá cao.

Căng thẳng tại Trung Đông hiện đã kéo sang tháng thứ 8 và gây ra nhiều áp lực lạm phát trên toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuyên bố mới nhất cho biết ông đang cân nhắc nối lại việc đánh bom Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tuy nhiên cũng nói ông sẽ tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh.

Theo Bloomberg đưa tin, trong ngày thứ Năm, Mỹ đã cử thêm một tàu sân bay và khoảng 10.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đến khu vực vịnh Ba Tư.

SAUDI ARABIA HẠ SÂU GIÁ BÁN DẦU

Thị trường năng lượng toàn cầu phiên ngày thứ Hai chứng kiến nhiều sự sụt giảm. Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 1,8% xuống 89,43 USD/thùng. Thị trường London, giá dầu Brent hạ 1,9% xuống 100,32USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Trong tuần trước, giá dầu Brent tăng khá mạnh. Tuy nhiên với phiên giảm sâu đầu tuần, giá dầu Brent đã để mất phần lớn thành quả tăng, giá dầu WTI hạ sau khi các nước G7 đồng thuận sẽ cung ra thị trường khoảng 100 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược, đồng thời cam kết ngừng các biện pháp hạn chế xuất khẩu. Các biện pháp này được đưa ra dưới sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một yếu tố quan trọng tác động đến thị trường năng lượng trong phiên ngày thứ Hai chính là việc chỉ số đồng USD leo lên mức cao nhất trong 1,5 năm.

Đồng thời, thị trường năng lượng chịu ảnh hưởng bởi động thái mới nhất từ Saudi Arabia. Trong thông báo mới nhất, Saudi Arabia công bố giảm giá dầu thô ngọt nhẹ bán thời hạn tháng 11 cho khách hàng châu Á xuống mức thấp nhất trong 6 tháng.

Saudi Arabia cũng công bố nguồn cung dầu thông qua tuyến đường ống Đông – Tây hiện đã lên ngưỡng 80% tính đến thời điểm ngày thứ Bảy vừa rồi (2/10).

JP Morgan mới đây tính toán, lượng xuất khẩu dầu của Trung Đông hiện đã khôi phục lên ngưỡng 17,5 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 98% ngưỡng trước chiến tranh. Tổng lượng xuất khẩu xăng, dầu diesel và các sản phẩm năng lượng khác được ước tính ở ngưỡng khoảng 3 triệu thùng dầu, tương đương khoảng 58% ngưỡng trước chiến tranh.