Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Những năm qua, EVNCPC đã tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện và nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhằm bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và từng bước nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Giai đoạn 2021-2025, EVNCPC đã phối hợp với các đơn vị chức năng, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện trên địa bàn. Trong đó, tập trung giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng cường quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, đẩy mạnh đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Chú trọng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong giao tiếp với khách hàng, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ...

Một công trình điện tại khu vực phía Bắc của tỉnh được đưa vào vận hành, sử dụng - Ảnh: M.Ng

Trong giai đoạn này, EVNCPC đã tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thành 12 dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh, với tổng quy mô tăng thêm 140,1km đường dây, 225MVA trạm biến áp (TBA), tổng mức đầu tư 1.004 tỉ đồng. Đối với lưới điện trung, hạ áp, EVNCPC đã hoàn thành 260 dự án, với tổng quy mô tăng thêm 1.549,1km đường dây trung hạ thế, tổng công suất TBA tăng thêm 195,9 MVA, tổng mức đầu tư 1.220 tỉ đồng.

Các công trình được đưa vào vận hành đã đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải, nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ giải tỏa công suất các nguồn điện trên địa bàn, mang lại hiệu quả phát triển kinh-tế xã hội chung cho địa phương.

Báo cáo từ EVNCPC cho thấy, giai đoạn 2021-2025, điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tăng trưởng bình quân 4,19%/năm; năm 2025 đạt 2.101,67 triệu kWh, tăng 2,91% so với năm 2024. Trong 7 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 1.396,16 triệu kWh, tăng 13,44% so với cùng kỳ.

Cũng trong giai đoạn 2021-2025, tỉ lệ tổn thất điện năng của tỉnh giảm từ 4,16% xuống còn 3,5%. Điện lưới quốc gia đến với 100% số thôn/bản trên địa bàn tỉnh và tỉ lệ số hộ dân có điện đạt 99,98%. Hiện nay, PC Quảng Trị đang quản lý, bán điện cho gần 530 nghìn khách hàng.

Phát triển đồng bộ nguồn, lưới điện

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh Quảng Trị điều chỉnh, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị sẽ được bổ sung khoảng 12.963 MW công suất nguồn điện; giai đoạn 2031-2035 bổ sung thêm khoảng 3.892 MW. Dự kiến đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện trên địa bàn đạt khoảng 14.491 MW, cao gấp 18,3 lần công suất phụ tải dự báo (khoảng 792 MW). Quy mô nguồn điện lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển đồng bộ hệ thống truyền tải, bảo đảm khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất.

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030, EVNCPC dự kiến tiếp tục đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh khoảng 4.324 tỉ đồng.

Riêng các công trình 110kV đang triển khai gồm 12 danh mục với tổng quy mô tăng thêm khoảng 102,5km đường dây và gần 400 MVA công suất TBA, tổng mức đầu tư 785 tỉ đồng. EVNCPC cam kết ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển lưới điện, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao.

Các dự án sẽ được triển khai theo hướng đồng bộ, bảo đảm đủ công suất, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh…”.

Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên đang tập trung triển khai nhiều dự án nguồn điện quy mô lớn tại Quảng Trị, như: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I; Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Cùng với các dự án nguồn, hệ thống truyền tải cũng được đẩy mạnh đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn và phụ tải.

Nhiều công trình 500kV, 220kV đang được triển khai, trong đó có Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2, Trạm biến áp 500kV Lao Bảo, đường dây 500kV Lao Bảo-Quảng Trị 2 và các công trình nâng cao khả năng truyền tải trên các tuyến 220kV khu vực. Theo kế hoạch, một số công trình quan trọng dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026-2028...

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị mới đây, đại diện lãnh đạo EVN và các đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận các giải pháp thu hút lựa chọn nhà đầu tư xây dựng mới lưới truyền tải theo hình thức xã hội hóa để vận hành đồng bộ với các dự án nguồn điện.

UBND tỉnh cam kết sẽ tích cực đồng hành với EVN và các đơn vị liên quan, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện trên địa bàn. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của cả nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.