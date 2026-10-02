Đà Nẵng có hơn 5.300 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng

9 tháng năm 2026, thành phố có hơn 5.300 doanh nghiệp, chi nhánh và đơn vị trực thuộc thành lập mới. Ảnh: THÀNH LÂN

Cụ thể, trong tháng 9/2026 (tính từ ngày 21/8 đến ngày 20/9/2026), toàn thành phố có 327 doanh nghiệp, chi nhánh và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 6,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3%.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/9/2026, thành phố có 5.305 doanh nghiệp, chi nhánh và đơn vị trực thuộc thành lập mới, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025; tổng vốn đăng ký đạt hơn 33 nghìn tỷ đồng, tăng 35,7%.

Xét riêng doanh nghiệp (không bao gồm chi nhánh và đơn vị trực thuộc), trong 9 tháng năm 2026 (tính từ đầu năm đến ngày 20/9/2026), có 4.644 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân đạt khoảng 7,1 tỷ đồng/doanh nghiệp, cao hơn mức 5,5 tỷ đồng/doanh nghiệp của cùng kỳ năm 2025.

Thời gian qua, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến thủ tục đăng ký và hỗ trợ doanh nghiệp. Việc công khai mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh được thực hiện minh bạch tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố cũng phê duyệt tiếp nhận dự án hỗ trợ xây dựng năng lực cho doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2029; đồng thời duy trì đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời tiếp nhận các kiến nghị phát sinh trong quá trình hoạt động.