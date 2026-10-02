Lãi suất cho vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất tháng 10/2026?

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay neo ở mức cao khiến giấc mơ an cư của nhiều gia đình phải tạm gác lại, nhiều ngân hàng đang chuyển sang cạnh tranh bằng các gói ưu đãi, thời gian vay dài hơn hoặc kéo dài thời gian cố định lãi suất.

Vietcombank triển khai gói tín dụng quy mô 20.000 tỷ đồng, giảm tối đa 1%/năm so với khoản vay thông thường dành cho khách hàng mua nhà tại các dự án đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Thời hạn vay tối đa 35 năm, trong khi tỷ lệ cho vay có thể lên tới 100% giá trị căn nhà.

BIDV cũng đang áp dụng gói vay “Ngôi nhà đầu tiên” quy mô 30.000 tỷ đồng, với lãi suất 9,5%/năm trong 12 tháng, 10%/năm trong 18 tháng hoặc 10,5%/năm trong 24 tháng. Thời hạn vay tối đa 30 năm.

Ở khối ngân hàng tư nhân, TPBank triển khai chính sách ưu đãi đối với các khoản vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, trong đó một số khoản vay được giảm biên độ lãi suất tối đa 1,2% so với mức hiện hành, tùy sản phẩm và điều kiện áp dụng.

VIB áp dụng lãi suất cố định 11,5%/năm trong 60 tháng đối với khách hàng vay mua, xây dựng, sửa chữa, bù đắp tiền mua hoặc tái tài trợ bất động sản. Trong khi phần lớn các ngân hàng chỉ cố định lãi suất trong khoảng 12-24 tháng, chính sách của VIB kéo dài thời gian cố định lên tới 5 năm.

Không chỉ giảm lãi suất, các ngân hàng còn kéo dài thời hạn vay hoặc tăng thời gian ân hạn. GPBank đưa ra khoản vay hỗ trợ mua nhà dành cho khách hàng trẻ với thời hạn vay tới 40 năm và ân hạn nợ gốc tối đa 60 tháng. Nam A Bank cũng điều chỉnh giảm biểu lãi suất niêm yết tối đa 0,5%/năm đối với doanh nghiệp và 0,5-0,7%/năm đối với khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, người vay tiền mua bất động sản cần lưu ý rằng, lãi suất ưu đãi thường chỉ kéo dài từ 6 tháng đến tối đa 2 năm, khoản vay sau đó sẽ chuyển sang cơ chế thả nổi. Lãi suất thường được tính dựa trên lãi suất cơ sở hoặc lãi suất tham chiếu cộng biên độ khoảng 3,3-3,5%.

Theo dữ liệu được cung cấp, lãi suất thực tế người vay phải chịu sau thời gian ưu đãi hiện phổ biến quanh mức 16-17%/năm, tăng khoảng 4-5% so với đầu năm. Đây là yếu tố người mua nhà cần đặc biệt tính đến khi lựa chọn khoản vay, thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất thấp trong những tháng đầu tiên.

Từ góc độ thị trường, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Tiếp thị nhà ở, CBRE Việt Nam, cho rằng việc ngân hàng kéo dài thời hạn vay, tăng thời gian ân hạn và đa dạng phương án trả nợ là tín hiệu tích cực, góp phần hỗ trợ người mua trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, ông Kiệt lưu ý cần phân biệt giữa việc giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn và cải thiện khả năng sở hữu nhà một cách bền vững. Thời hạn vay dài hơn hoặc ân hạn nợ gốc lâu hơn có thể giúp giảm số tiền phải trả mỗi tháng, nhưng nếu giá nhà vẫn neo cao thì khả năng chi trả của người mua vẫn là nút thắt.

“Thước đo của một gói tín dụng nhà ở hiệu quả không chỉ nằm ở lãi suất thấp hay thời hạn vay dài, mà quan trọng là người mua có thể sở hữu nhà và duy trì khả năng trả nợ ổn định trong nhiều năm hay không”, ông Kiệt nói.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc DKRA Group, cũng cho rằng người mua nhà cần thận trọng với các khoản vay trong bối cảnh lãi suất tăng và ưu đãi tín dụng không còn thấp như trước.

Theo ông Thắng, năm 2025, một số ngân hàng quốc doanh áp dụng lãi suất vay mua nhà khoảng 5,5-6,7%/năm trong 12-24 tháng đầu. Hiện lãi suất tại các gói ưu đãi phổ biến được ông đánh giá ở mức 8,2-10,8%/năm, sau thời gian ưu đãi có thể lên 13-15%/năm.

Do đó, khi lựa chọn căn hộ có hỗ trợ lãi suất hoặc ân hạn nợ gốc, người mua không nên chỉ nhìn vào số tiền phải trả ban đầu mà cần tính toán khả năng chi trả trong suốt thời gian vay.

Dù ngân hàng có thể cho vay 70-80% giá trị căn hộ, ông Thắng khuyến nghị người mua cân nhắc tỷ lệ vay dưới 60% để giảm áp lực trả nợ và chủ động hơn về dòng tiền. Người vay cũng cần lập kế hoạch tài chính cho ít nhất 12-36 tháng, trong đó tính trước phương án trả nợ khi lãi suất chuyển sang thả nổi, các khoản phí và những điều kiện đi kèm.

Bên cạnh tiền gốc và lãi vay, tổng chi phí sở hữu nhà còn bao gồm phí bảo trì, chi phí nội thất, phí dịch vụ và các khoản sinh hoạt thường xuyên. Theo ông Thắng, 3-5 năm đầu thường là giai đoạn khó khăn nhất đối với người vay mua nhà, vì vậy cần chuẩn bị các kịch bản tài chính thận trọng, tránh phụ thuộc vào kỳ vọng bán lại căn hộ hoặc tăng thu nhập trong tương lai.

Dữ liệu mới công bố từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ trong tháng 8/2026 ở mức 8,4-10,7%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên ở mức khoảng 4%/năm.

Về chi tiết, các ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân như sau: Vikki Bank ở mức 10,82%/năm, BVBank 10,72%/năm và Bac A Bank 10,48%/năm. Tại Techcombank, lãi suất cho vay bình quân ở mức 10,62%/năm đối với khách hàng cá nhân và 9,64%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp. OCB công bố mức 10,52%/năm, trong khi GPBank có mức lãi suất cho vay bình quân lên tới 11%/năm.