Bộ Công Thương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV/2026

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, cùng sự tham dự của Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn và lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ và một số doanh nghiệp, tập đoàn; đồng thời được kết nối trực tuyến đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu mở đầu hội nghị.

6/8 chỉ tiêu đạt hoặc vượt mục tiêu

Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng năm 2026, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bùi Huy Sơn cho biết, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ Công Thương được giao 8 chỉ tiêu tăng trưởng.

Đến hết 9 tháng năm 2026, có 6/8 chỉ tiêu đạt hoặc vượt mục tiêu, gồm 3 chỉ tiêu Vượt và 3 chỉ tiêu Đạt (xuất khẩu tăng 24,0%, vượt kế hoạch 9 tháng 7,3 điểm phần trăm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,1-13,6%, nằm trong dải mục tiêu năm; IIP tăng 12,1-12,2%, cơ bản bám sát kịch bản; tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu tăng 9,5%; tỷ lệ dự phòng công suất nguồn đạt 26,3% và tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, đều vượt mục tiêu).

Tuy nhiên, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu, cần ưu tiên theo dõi trong quý IV, gồm: tổng công suất nguồn điện 9 tháng tăng khoảng 3,5%, thấp hơn mục tiêu tối thiểu 6,6%, khả năng hoàn thành phụ thuộc lớn vào tiến độ đưa các dự án nguồn điện mới vào vận hành; tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C đạt 19,5%, còn thấp hơn mục tiêu 20-22%.

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý III/2026, tháng 9 năm 2026; đồng thời triển khai nhiệm vụ tháng 10/2026 và phương hướng nhiệm vụ quý IV của Bộ Công Thương.

Cũng theo Vụ trưởng Bùi Huy Sơn, bên cạnh các chỉ tiêu định lượng, cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu 21,83 tỷ USD, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.

“Nhìn chung, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thị trường trong nước tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, phần lớn các chỉ tiêu bám hoặc vượt kế hoạch. Tuy nhiên, dư địa an toàn chưa lớn; các vấn đề về công suất nguồn điện, chất lượng tăng trưởng xuất khẩu, nhập siêu, giá năng lượng và biến động tài chính quốc tế cần tiếp tục được theo dõi chặt trong quý IV”, Vụ trưởng Bùi Huy Sơn thông tin.

Ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho chế biến, chế tạo

Về tình hình ssản xuất công nghiệp và thương mại của ngành, theo Vụ trưởng Bùi Huy Sơn, sau 9 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất, thương mại và năng lượng nhìn chung duy trì xu hướng tích cực, song mức độ phục hồi và chất lượng tăng trưởng giữa các lĩnh vực còn phân hóa, đồng thời xuất hiện một số rủi ro cơ cấu cần được quản trị chủ động trong những tháng cuối năm.

Thứ nhất, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số và cơ bản bám kịch bản. IIP 9 tháng tăng 12,1-12,2%, nhưng tăng trưởng giữa các ngành và địa phương chưa đồng đều.

Thứ hai, thị trường trong nước tiếp tục là điểm tựa của tăng trưởng, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,1-13,6%.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bùi Huy Sơn trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ giải pháp trong quý IV/2026.

Thứ ba, xuất khẩu tăng mạnh 24,0%, tiếp tục là động lực nổi bật, nhưng chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều. Khu vực FDI chiếm 80,9% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 29,2%, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ tăng 6,1%.

Thứ tư, nhập khẩu và cán cân thương mại tiếp tục phản ánh cả mặt tích cực và rủi ro cơ cấu. Nhập khẩu tăng 36,9%, cao hơn xuất khẩu 12,9 điểm phần trăm; cán cân thương mại nhập siêu 21,83 tỷ USD. Khoảng 90,5% nhập khẩu là máy móc, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, song mức độ tập trung nguồn cung còn cao.

Thứ năm, điện và năng lượng cơ bản được bảo đảm, nhưng tiến độ bổ sung công suất nguồn vẫn là điểm nghẽn cần lưu ý. Tổng công suất nguồn điện 9 tháng tăng khoảng 3,5% so với mục tiêu tối thiểu 6,6%, trong khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất tiếp tục tăng.

Thứ sáu, thương mại điện tử tiếp tục phát triển nhưng chưa đồng đều. Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, vượt mục tiêu, trong khi quy mô thị trường B2C mới tăng 19,5%, chưa đạt mục tiêu 20-22%. Trọng tâm quý IV cần chuyển mạnh từ mở rộng mức độ tham gia sang nâng cao hiệu quả giao dịch, chất lượng dịch vụ và năng lực quản lý nền tảng số.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương kết nối trực tuyến đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Trong những tháng cuối năm, để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, Vụ trưởng Bùi Huy Sơn cho biết, Bộ Công Thương ưu tiên tập trung các nhóm giải pháp:

Một là, đối với sản xuất công nghiệp, rà soát từng ngành và địa phương còn tăng thấp hơn kịch bản, lượng hóa phần thiếu hụt và khả năng đóng góp trong quý IV; ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho chế biến, chế tạo, đơn hàng, nguyên liệu và các dự án có khả năng tạo thêm sản lượng ngay trong năm.

Hai là, đối với điện và năng lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm; xây dựng phương án cung ứng điện theo các kịch bản phụ tải; bảo đảm nhiên liệu và dự trữ.

Ba là, đối với xuất nhập khẩu và cán cân thương mại, tiếp tục theo dõi theo nhóm hàng, thị trường và khu vực doanh nghiệp.

Bốn là, đối với xuất khẩu, tiếp tục khai thác hiệu quả các FTA, đa dạng hóa thị trường và tăng cường cảnh báo sớm về thuế quan, phòng vệ thương mại, xuất xứ, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng chất lượng, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường.

Năm là, đối với thị trường trong nước, tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, kết nối cung - cầu, khuyến mại tập trung và phát triển hệ thống phân phối.

Sáu là, đối với thương mại điện tử, tập trung các giải pháp đưa tăng trưởng B2C vào dải 20-22%; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác hiệu quả kênh số và thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời tăng xác thực người bán, chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng và tăng chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Đức Minh báo cáo về công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương.

Liên quan đến công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Công Thương, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Đức Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ và Lãnh đạo Bộ ban hành các Quyết định, chỉ thị, phê duyệt 19 kế hoạch rà soát, kiểm tra và hoàn thành 100% nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương giao.

Trong quý III, nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tăng lên 169 văn bản (tăng 23%); đã trình và ban hành 110 văn bản (đạt 65%). Bộ đã hoàn thành 100% chương trình lập pháp gồm 4 dự án luật (1 luật đã thông qua, 3 dự án đang và sẽ trình Quốc hội xem xét).

Dù đạt kết quả tích cực, công tác thể chế vẫn gặp khó khăn, quản trị tiến độ chưa sát sao, quy trình phức tạp và thiếu cơ chế chia sẻ dữ liệu Trung ương - địa phương. Về phương hướng quý IV năm 2026 và đầu năm 2027 đặt ra 3 ưu tiên đối với công tác hoàn thiện thể chế đó là phục vụ 3 dự án luật trình Quốc hội; hoàn thiện văn bản chi tiết luật, trọng tâm là Nghị định chi tiết Luật Dầu khí (sửa đổi); xử lý văn bản thuộc lĩnh vực địa chất - khoáng sản mới tiếp nhận…

Tiếp theo chương trình, đại diện các Cục, Vụ, đơn vị trong Bộ Công Thương; đại diện Sở Công Thương địa phương, đại diện hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài sẽ có những phát biểu, trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp để ngành Công Thương hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng hai con số. IIP tháng 9/2026 ước tăng khoảng 16,6-16,9% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng tăng khoảng 12,1-12,2%. Động lực tăng trưởng tiếp tục tập trung ở công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng gần 13,0% trong 9 tháng.

Báo Công Thương tiếp tục cập nhật thông tin...