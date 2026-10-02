Giá vàng hôm nay 2-10: SJC giảm 800.000 đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140– 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới chưa có dấu hiệu hồi phục

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.152 USD/ounce, giảm 22,3 USD/Ounce so với thời điểm kết phiên giao dịch. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng và bạc giao ngay tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ ngày 1-10, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed giảm khả năng tăng lãi suất trong tháng 10. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và đồng USD mạnh tiếp tục hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào sự giằng co giữa kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn và lợi suất trái phiếu dài hạn duy trì ở mức cao. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm xuống 197.000, thấp hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định trước khi báo cáo việc làm tháng 9 được công bố.

Trong khi đó, dữ liệu PCE công bố ngày 30-9 tiếp tục làm giảm kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 10. Dù vậy, lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn là yếu tố chi phối định giá trên các thị trường. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ trước khi hạ nhiệt vào cuối phiên.

Báo cáo sản xuất ISM cho thấy hoạt động sản xuất chỉ giảm nhẹ, trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát dai dẳng. Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố hôm nay 2-10. Số liệu việc làm mạnh có thể củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, qua đó gây sức ép lên vàng thông qua lợi suất và đồng USD; ngược lại, tăng trưởng việc làm yếu có thể hỗ trợ kỳ vọng Fed duy trì chính sách hiện tại.

Về kỹ thuật, ngưỡng kháng cự gần của vàng được xác định tại 4.190 USD/ounce, tiếp đến là 4.210,63 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các mức hỗ trợ lần lượt là 4.136,44 USD và 4.112 USD/ounce.