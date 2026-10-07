Pháp đối mặt sức ép nợ công

Lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm gần đây đã lên tới 5%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2002. Đáng chú ý, Pháp hiện phải trả chi phí vay cao hơn cả Italy và Hy Lạp, hai nước từng là tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone.

Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đã trình dự thảo ngân sách năm 2027, đặt mục tiêu giảm thâm hụt xuống 5% GDP thông qua khoảng 54 tỷ euro tiết kiệm và tăng nguồn thu.

Khoảng 2/3 mức điều chỉnh dự kiến đến từ cắt giảm chi tiêu, trong đó ngân sách lương hưu và y tế mỗi lĩnh vực được yêu cầu tiết kiệm khoảng 6 tỷ euro. Tuy nhiên, kế hoạch đang gặp trở ngại lớn do Chính phủ không có đa số tại Quốc hội.

R.G